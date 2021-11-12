МИД РФ: милитаризация Шпицбергена противоречит договору о статусе архипелага

Москва, 12 ноября. Россия обеспокоена попытками норвежских властей включить архипелаг Шпицберген в сферу своей военной деятельности, об это сообщается в заявлении МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство восприняло визит фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал» в порт Лонгиербюена на Шпицбергене как свидетельство «скрытой милитаризации» архипелага, осуществляемой по инициативе Осло.

«Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 г., определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага», — отмечается в заявлении МИД РФ.

Заход норвежского фрегата «Тур Хейердал» на Шпицберген идет вразрез с декларациями Осло о стремлении снизить напряженность в Арктике, отметили в российском МИД. Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предрек превращение норвежских баз ВМС США в «дымящиеся пещеры» в случае конфликта между НАТО и Россией.