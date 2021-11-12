Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 17:48
17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
17:41
Происшествия
СК возбудил дело после смертельной стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи
17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
17:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сбоя навигации у самолета в Архангельской области
17:37
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
17:36
Политика
Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина
17:33
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
17:33
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
17:31
Армия
Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021
Все новости

МИД РФ: милитаризация Шпицбергена противоречит договору о статусе архипелага
Армия
МИД РФ: милитаризация Шпицбергена противоречит договору о статусе архипелага
wikipedia.org

Москва, 12 ноября. Россия обеспокоена попытками норвежских властей включить архипелаг Шпицберген в сферу своей военной деятельности, об это сообщается в заявлении МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство восприняло визит фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал» в порт Лонгиербюена на Шпицбергене как свидетельство «скрытой милитаризации» архипелага, осуществляемой по инициативе Осло.

«Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 г., определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага», — отмечается в заявлении МИД РФ.

Заход норвежского фрегата «Тур Хейердал» на Шпицберген идет вразрез с декларациями Осло о стремлении снизить напряженность в Арктике, отметили в российском МИД. Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предрек превращение норвежских баз ВМС США в «дымящиеся пещеры» в случае конфликта между НАТО и Россией.

Вернуться назад

Все новости / Армия / МИД РФ: милитаризация Шпицбергена противоречит договору о статусе архипелага
россия норвегия шпицберген
Комментировать