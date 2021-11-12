Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с 5 ноября

Москва, 12 ноября. Курс евро в процессе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,29% к закрытию предыдущей сессии и достиг 83,025 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно статистике Мосбиржи, последний раз европейская валюта поднималась до такого значения 5 ноября 2021 года.

Официальный курс евро увеличился на 56,21 копейки и оказался на уровне 82,22 рубля. Курс национальной валюты США Банк России увеличил на 61,54 копейки, до 71,81 рубля за доллар, следует из данных на сайте финансового регулятора.

Конец года традиционно является наиболее тяжелым периодом для российской валюты, отмечают эксперты. Ключевыми факторами этого выступают спрос на импортные товары в преддверии новогодних праздников, пик бюджетных расходов и окончание финансового года, когда идет расчет по внешним займам.