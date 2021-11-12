Актер Илья Носков неофициально учился в театральном институте после переезда в Петербург

Санкт-Петербург, 12 ноября. Актер театра, кино и озвучивания Илья Носков поделился воспоминаниями, как пришел в профессию. Оказалось, звезда сериала «Азазель» не мечтал о карьере артиста.

Носков сообщил, что никогда не грезил сценой, но в подростковом возрасте участвовал в школьных постановках. Его часто называли артистом, но всерьез он эти слова не воспринимал. После девятого класса Носков приехал в Петербург в гости к брату. Старший брат Андрей учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Через какое-то время Илья решил ради интереса поступить в театральный институт.

«У меня не было с собой никаких документов. Я прошел собеседование, первый, второй тур…А у меня документы как-то никто не спрашивал. Ну, раз брат Андрея Носкова... И когда все прошел, попросили документы. А я говорю: «Да я так... Только попробовать». А мне говорят: «Ты с ума сошел, столько людей отсеяли!». Огромный конкурс тогда был...», — рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» Носков.

Актер рассказал, что из образовательного учреждения его отправили в переход. Там он должен был купить себе поддельный аттестат, чтобы в театральном институте его могли хоть как-то оформить. Носков отказался от приобретения фальшивого документа. Он остался в Петербурге, поступил в вечернюю школу, а в театральном институте посещал занятия неофициально.

Илья Носков поделился в эфире с отцом Георгием, как пришел к богу и вере. Актер почувствовал, что нужно принять крещение, когда лежал в больнице.