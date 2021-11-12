Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 17:48
17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
17:41
Происшествия
СК возбудил дело после смертельной стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи
17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
17:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сбоя навигации у самолета в Архангельской области
17:37
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
17:36
Политика
Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина
17:33
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
17:33
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
17:31
Армия
Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021
Все новости

Актер Илья Носков неофициально учился в театральном институте после переезда в Петербург
Общество
Актер Илья Носков неофициально учился в театральном институте после переезда в Петербург
instagram.com  /  @ilya_noskov_official

Санкт-Петербург, 12 ноября. Актер театра, кино и озвучивания Илья Носков поделился воспоминаниями, как пришел в профессию. Оказалось, звезда сериала «Азазель» не мечтал о карьере артиста.

Носков сообщил, что никогда не грезил сценой, но в подростковом возрасте участвовал в школьных постановках. Его часто называли артистом, но всерьез он эти слова не воспринимал. После девятого класса Носков приехал в Петербург в гости к брату. Старший брат Андрей учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Через какое-то время Илья решил ради интереса поступить в театральный институт.

«У меня не было с собой никаких документов. Я прошел собеседование, первый, второй тур…А у меня документы как-то никто не спрашивал. Ну, раз брат Андрея Носкова... И когда все прошел, попросили документы. А я говорю: «Да я так... Только попробовать». А мне говорят: «Ты с ума сошел, столько людей отсеяли!». Огромный конкурс тогда был...», — рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» Носков.

Актер рассказал, что из образовательного учреждения его отправили в переход. Там он должен был купить себе поддельный аттестат, чтобы в театральном институте его могли хоть как-то оформить. Носков отказался от приобретения фальшивого документа. Он остался в Петербурге, поступил в вечернюю школу, а в театральном институте посещал занятия неофициально.

Илья Носков поделился в эфире с отцом Георгием, как пришел к богу и вере. Актер почувствовал, что нужно принять крещение, когда лежал в больнице.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Илья Носков неофициально учился в театральном институте после переезда в Петербург
актер носков театральный институт
Комментировать