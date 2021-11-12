Политолог Бредихин предрек волну «хейта» в ЕС после предложения Минска по мигрантам

Москва, 12 ноября. Евросоюз не согласится на диалог с Белоруссией по ситуации с мигрантами, а предложение Минска вызовет негатив в странах ЕС, заявил политолог Антон Бредихин.

Белорусские власти высказались за переговоры с Европейским союзом по миграционной проблематике. Замглавы администрации президента республики Александра Лукашенко Ольга Чуприс отметила, что такой диалог помог бы сторонам побороть кризис, который образовался на белорусско-литовской границе. Она также предложила ЕС подумать о разработке совместной дорожной карты. Антон Бредихин в интервью изданию «ПолитРоссия» отметил, что Минск может столкнуться с неприятными последствиями в виде «хейта» после такого предложения.

«Это весьма опрометчивое заявление замглавы администрации (президента Белоруссии. — Прим. ФАН) может вызвать много «хейта» и негативных публикаций в Европе. Дескать, вот, смотрите: Лукашенко сам создал такую ситуацию, а теперь торгуется», — отметил политолог.

vk.com / Антон Бредихин

Эксперт напомнил, что многие европейские страны не воспринимают Лукашенко в качестве легитимного президента, поэтому ни о каком взаимодействии ЕС и Белоруссии говорить не приходится.

«Если и появится какая-то дорожная карта, то только на уровне гуманитарных организаций, таких как «Красный Крест» или других», — заключил Бредихин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что ситуация на белорусско-польской границе может привести к гуманитарной катастрофе. Москва также осуждает заявление польского премьера об «ответственности» России за ситуацию с мигрантами.