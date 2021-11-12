Президент России оценил рост ВВП в 2021 году

Москва, 12 ноября. Увеличение валового внутреннего продукта отечественной экономики достигнет 4,7%, отметил в ходе саммита АТЭС глава государства Владимир Путин.

Российская Федерация осуществила возвращение к развитию экономики, которое наблюдалось до начала распространения коронавирусной инфекции, заявил президент во время мероприятия форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель», — акцентировал внимание Путин.

Рост ВВП страны российский лидер оценил в 4,7%. При этом общемировой прирост достигнет в текущем году 5,9%. Глава государства добавил, что Россия не поддерживает политику протекционизма в глобальной экономике.

Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы постоянно укреплять и наращивать сотрудничество государств и повышать значение Всемирной торговой организации, подметил президент России. А чтобы глобальный энергетический рынок являлся стабильным, понадобятся ответственные действия как поставщиков, так и потребителей, ранее заявил в ходе саммита G20 Путин.