Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 17:48
17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
17:41
Происшествия
СК возбудил дело после смертельной стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи
17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
17:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сбоя навигации у самолета в Архангельской области
17:37
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
17:36
Политика
Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина
17:33
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
17:33
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
17:31
Армия
Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021
Все новости

Президент России оценил рост ВВП в 2021 году
Экономика
Президент России оценил рост ВВП в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 ноября. Увеличение валового внутреннего продукта отечественной экономики достигнет 4,7%, отметил в ходе саммита АТЭС глава государства Владимир Путин.

Российская Федерация осуществила возвращение к развитию экономики, которое наблюдалось до начала распространения коронавирусной инфекции, заявил президент во время мероприятия форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель», — акцентировал внимание Путин.

Рост ВВП страны российский лидер оценил в 4,7%. При этом общемировой прирост достигнет в текущем году 5,9%. Глава государства добавил, что Россия не поддерживает политику протекционизма в глобальной экономике.

Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы постоянно укреплять и наращивать сотрудничество государств и повышать значение Всемирной торговой организации, подметил президент России. А чтобы глобальный энергетический рынок являлся стабильным, понадобятся ответственные действия как поставщиков, так и потребителей, ранее заявил в ходе саммита G20 Путин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Президент России оценил рост ВВП в 2021 году
путин атэс ввп
Комментировать