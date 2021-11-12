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Минобороны РФ опубликовало кадры активной фазы учений «Нерушимое братство — 2021»
Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры активной фазы учений «Нерушимое братство — 2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 12 ноября. Миротворческие учения коллективных сил стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021» вступили в активную фазу.

Во время маневров бойцы из армий стран ОДКБ отрабатывают весь комплекс мер по противодействию терроризму, информирует телеканал «Звезда».

«Отряд боевиков захватывает населенный пункт. Подразделения стран-участниц блокируют бандитов», — сообщается о легенде учений в опубликованном репортаже.

После нанесения огневых ударов по условным террористам с помощью вертолетов Ми-24 их позиции штурмуют бойцы спецподразделений ВС РФ и белорусской армии, они высаживаются с винтокрылых машин беспарашютным способом.

Ранее стало известно, что медицинский бронеавтомобиль «Линза» получил высокую оценку участников маневров «Нерушимое братство — 2021». О высадке белорусских и российских десантников на полигоне в Гродненской области, в рамках внезапной проверки боеготовности сил Союзного государства, сообщал «Царьград».

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учения одкб нерушимое братство
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