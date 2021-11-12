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Опросы показывают Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии
Весь мир
Опросы показывают Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 12 ноября. Бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва иметь большие шансы выиграть на президентских выборах 2022 года. Об этом сообщает недавний опрос общественного мнения Vox Populi от Партии трудящихся (РТ).

По результатам исследования, Лула от РТ получил 44% голосов, тогда как нынешнего президента Жаира Болсонару поддерживает лишь 21% опрошенных. За кандидата от Демократической рабочей партии (PDT) Сиру Гомеса готовы отдать свои голоса 4% респондентов, за судью Сержиу Мору — 3%, губернатора Сан-Паулу Жуау Дорию — 1%, Луиса Энрике Мандетту — чуть больше 0%.

Опросы показывают Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии
Авторы опроса также создали гипотетический сценарий, при котором Болсонару не будет участвовать в выборах. В этом случае Лула получает 45% голосов. После него следует Мору с 8%, Гомес — с 6%, Дориа — 2%, Мандетта — 2%.

Исследование показало, что около 15% респондентов пока не определились со своим решением или не смогли дать ясный ответ. Незаполненные или недействительные избирательные бюллетени составляют 17%.

Что касается экономической ситуации, по данным опроса, 78% бразильцев недовольны условиями в стране, тогда как 19% заявили, что ситуация стабильна. 65% опрошенных отметили, что Бразилия идет по неправильному пути. Еще 67% считают, что страна находится в более тяжелом положении, чем десять лет назад.

Исследование также показало, что, по мнению 41% бразильцев, лучшим президентом страны остается Лула да Силва. 43% считают нынешнего лидера Жаира Болсонару худшим главой государства за всю его историю.

Для 59% Болсонару проводит более неблагоприятную политику, чем Лула. Деятельность нынешнего правительства оценивается негативно 51%, еще 69% не одобряют Болсонару в качестве президента.При этом более 70% респондентов отметили, что кабинет нынешнего главы коррумпирован.

Выборы 2022 года

Всеобщие выборы запланированы на 2 октября 2022 года с целью избрания президента, вице-президента и Национального конгресса.

Опросы показывают Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии

75-летний Лула да Силва также заявил, что «полон энергии как в 30 лет» и что намерен баллотироваться на третий президентский срок в следующем году. Проведя 580 дней в тюрьме, Лула да Силва был освобожден после аннулирования всех обвинений в коррупции, выдвинутых против него. В настоящий момент он является фаворитом в опросах общественного мнения.

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