Что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя: советы юриста Соловьева

На фоне перехода многих сфер нашей жизни в онлайн-формат активизировались и те, кто раньше и офлайн, втираясь в доверие, похищали денежные средства и иные ценности. Сегодня такие злоумышленники совершают противоправные деяния уже на расстоянии, с помощью телефона, интернета и пр.

В беседе с корреспондентом ФАН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защитить себя от мошенников, и объяснил, что делать, если они оформили на вас кредит.

«Как правило, незаконные колл-центры, с которых преступники совершают звонки своим жертвам, находятся за рубежом, преимущественно на Украине. По понятным причинам местная власть не спешит пресекать деятельность людей, которые наносят урон российским гражданам. Однако есть информация, что подобная деятельность осуществляется и с территории других государств, и с территории России», — рассказал собеседник ФАН.

Цель мошенников — с помощью специальных алгоритмов и методов нейролингвистического программирования убедить жертву перевести денежные средства на их счет, объяснил Соловьев. Для этого используются разные способы воздействия. Как правило, злоумышленники пытаются пробудить у жертвы чувство тревоги за сохранность своих средств.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области /

Зачастую мошенники убеждают жертву взять кредит, а затем перевести всю полученную сумму на их счет, якобы для сохранности.

«Надо понимать, что схем обмана может быть множество, однако добровольно оформленный кредит, даже если он был впоследствии переведен мошенникам, придется возвращать банку. И здесь практически любая судебная инстанция вынесет решение в пользу финансово-кредитного учреждения. Сегодня многие юристы и юридические конторы предлагают гражданам помощь в возврате таких средств. Но это может явиться еще одним случаем, когда уже взявший кредит человек в призрачной надежде хоть как-то компенсировать свои потери потратит дополнительные средства на юридические услуги. Ведь максимум чего можно достичь в таком случае при наличии определенных обстоятельств — добиться реструктуризации кредита», — объяснил юрист.

Собеседник ФАН отмечает, что нужно всегда быть начеку, понимать, что никто без вашего ведома не оформит на вас кредит.

ФБА «Экономика сегодня» /

Иван Соловьев подчеркнул, что сотрудникам службы безопасности банков, менеджерам и сотрудникам правоохранительных органов запрещено звонить гражданам и предлагать им переводить деньги куда-либо.

«Кроме того, помогли бы еще две вещи. Упрощение порядка взаимодействия полиции и банков, когда правоохранители, только получив заявление потерпевшего гражданина, могли бы оперативно направить запрос в банк на приостановление операций по используемому мошенниками счету. Так можно было бы не дать уводить средства на те счета, с которых злоумышленники уже безвозвратно снимают деньги. Помогло бы и введение для пожилых людей услуги второй подписи, когда пожилой человек не может взять кредит или осуществить перевод без второй подписи своего близкого человека, например, сына, дочери, племянника или иного человека, которому он доверяет», — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что директора торгово-промышленной палаты Мордовии Юрия Левашкина подозревают в крупном мошенничестве. По версии следователей, он обманул государство на миллион рублей.