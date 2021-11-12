Пилоты «Русских витязей» прибыли в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow 2021

Дубай, 12 ноября. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Dubai Airshow 2021. Перелет экипажи осуществляли на истребителях Су-30СМ.

В ОАЭ российские пилоты вылетели из подмосковной Кубинки. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в ходе авиационной выставки летчики продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» на установленных интервалах и дистанциях, а также многие другие.

Инженеры и вся необходимая пилотажной группе техника прибыла в ОАЭ следом на самолете военно-транспортной авиации Ил-76. Впечатлениями от перелета члены «Русских витязей» поделились в своем Instagram-аккаунте.

«Мы снова здесь! И нам обязательно нужно выступить не просто хорошо, а лучше всех! И мы готовы!» — написали летчики.

Открытие авиасалона состоится 14 ноября. Стоит напомнить, что на выставке пройдет первая зарубежная презентация нового российского истребителя Checkmate. Также «Царьград», ссылаясь на главу Ростеха Сергея Чемезова, объяснил, почему американский F-35 проиграет этой новинке из России.