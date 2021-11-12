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Спецкор RT Придыбайло: Лукашенко не даст мигрантам на польской границе замерзнуть

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 16:43
Политика
Спецкор RT Придыбайло: Лукашенко не даст мигрантам на польской границе замерзнуть
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 12 ноября. Застрявшим на польско-белорусской границе беженцам нужна помощь, и у президента Белоруссии Александра Лукашенко уже готов план. Два пункта стратегии белорусского лидера раскрыл спецкор RT Константин Придыбайло.

Алгоритм официального Минска по поддержке застрявших на границе Евросоюза беженцев Придыбайло раскрыл во время конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Корреспондент указал, что в палаточном городке мигрантов на границе с Польшей уже довольно холодно, поэтому им предоставляют дрова для поддержания огня. Второй пункт — расселение мигрантов по санаториям и домам отдыха, отметил Придыбайло. Этот шаг будет касаться в первую очередь женщин и детей.

«Вчера Александр Лукашенко дал понять, что нужно обеспечить людей теплом. Дает здесь тепло огонь, (поэтому. — Прим. ФАН) здесь действительно регулярно курсируют машины, самосвалы, трактора с тележками, которые подвозят сухие дрова. Дрова им действительно дают, люди в принципе обеспечены этим теплом, плюс они сами добывают сухостой. Но, по сравнению с сегодняшним днем и тем, что было в начале, лес поредел довольно серьезно. Они сухие деревья поломали и добывают тепло. Также женщинам и детям будет предложено уехать в санатории», — объяснил Придыбайло.

Спецкор RT Придыбайло: Лукашенко не даст мигрантам на польской границе замерзнуть
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако Белоруссия не может помогать мигрантам постоянно, указал журналист RT. Европа должна принять решение о размещении мигрантов. Лукашенко мигрантам замерзнуть не даст, но конечный пункт их путешествия — это все же страны ЕС, констатировал спецкор.

Сейчас все: и мигранты, и беженцы, и белорусские власти — безусловно в ожидании политического решения ЕС , которое должно так или иначе состояться. Потому что все, что происходит на границе — это действительно ужасно. Люди, с которыми общаешься, говорят, что они не хотят назад — им некуда назад возвращаться. Они готовы здесь сидеть, и, к сожалению, многие говорят: "Мы готовы здесь умереть"», — заключил Константин Придыбайло.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе уже обернулась неприятным ударом для Евросоюза. Как отметил в эфире передачи «60 минут» политолог Алексей Мартынов, Александр Лукашенко, сам того не подозревая, сломал один из самых выгодных источников «серого» дохода для ФРГ.

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