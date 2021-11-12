Представитель немецкого кабмина Деммер не рассказала о реакции Меркель на совет Путина

Берлин, 12 ноября. Кабинет министров Германии не станет раскрывать детали конфиденциальных переговоров президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Отвечая на вопрос журналистов, последовала ли Ангела Меркель совету российского лидера начать прямые контакты между Евросоюзом и Белоруссией, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер сказала, что не в праве разглашать детали разговора политиков.

«Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров», — отметила она.

Представитель кабинета министров напомнила, что во время разговора Меркель возложила ответственность за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе на Минск.

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе ранее сообщила, что Германия находится в контакте с авиакомпаниями по вопросу ввоза беженцев на территорию Белоруссии.