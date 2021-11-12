Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 17:47
17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
17:41
Происшествия
СК возбудил дело после смертельной стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи
17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
17:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сбоя навигации у самолета в Архангельской области
17:37
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
17:36
Политика
Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина
17:33
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
17:33
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
17:31
Армия
Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021
Все новости

Представитель немецкого кабмина Деммер не рассказала о реакции Меркель на совет Путина
Политика
Представитель немецкого кабмина Деммер не рассказала о реакции Меркель на совет Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 12 ноября. Кабинет министров Германии не станет раскрывать детали конфиденциальных переговоров президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Отвечая на вопрос журналистов, последовала ли Ангела Меркель совету российского лидера начать прямые контакты между Евросоюзом и Белоруссией, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер сказала, что не в праве разглашать детали разговора политиков.

«Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров», — отметила она.

Представитель кабинета министров напомнила, что во время разговора Меркель возложила ответственность за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе на Минск.

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе ранее сообщила, что Германия находится в контакте с авиакомпаниями по вопросу ввоза беженцев на территорию Белоруссии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Представитель немецкого кабмина Деммер не рассказала о реакции Меркель на совет Путина
путин меркель мигранты белоруссия германия
Комментировать