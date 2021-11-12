Сотрудники Берлинского зоопарка готовят панд-двойняшек к переезду в Китай

Панд-двойняшек из Берлинского зоопарка отселили от матери в отдельный вольер. Пит и Пол недавно отметили второй день рождения. Именно в этом возрасте бамбуковые медведи обычно становятся самостоятельными.

Сотрудники зоопарка хотят, чтобы повзрослевшие животные отвыкли полагаться на мать и научились жить без родительской поддержки. Одному из двойняшек, Питу, не помешает набрать вес. Сейчас панды наслаждаются новообретенной независимостью. Посетителям зоопарка больше не удастся посмотреть на «медвежьи нежности» и заботу матери о своих подросших детенышах, однако правильное развитие животных важнее. Кроме того, вскоре молодым пандам предстоит навсегда расстаться с домом — двойняшки вернутся на историческую родину, в Китай.