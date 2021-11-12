NI: боевые возможности АПЛ «Белгород» привели в замешательство американских экспертов

Вашингтон, 12 ноября. Россия спустила на воду и уже проводит испытания новейшей атомной подлодки «Белгород». Боевые возможности этой субмарины способны поставить в тупик все западное экспертное сообщество, полагает военный аналитик Калеб Ларсон.

АПЛ «Белгород» считается самой сложной среди подводных лодок ВМФ РФ, пишет эксперт Калеб Ларсон в статье для издания The National Interest (NI), перевод его тезисов представлен изданием «Народные Новости». При этом субмарина должна решать две очень важные, но противоречащие друг другу боевые задачи, указывает Ларсон.

«На борту может расположиться меньшая подводная лодка, использующая "Белгород" как материнский корабль. Эта малая подлодка способна опускаться на большую глубину и выполнять различные задания на дне», — отмечает автор NI.

Мини-субмарина способна ставить донные мины, чинить либо выводить из строя важную подводную инфраструктуру. При этом сама АПЛ позиционируется как средство стратегического сдерживания и является носителем «не обычных торпед», но мощных термоядерных беспилотных аппаратов «Посейдон».

Две столь разные задачи новейшей субмарины ВМФ РФ вызывают замешательство и вынуждают теряться в догадках экспертов Пентагона и других западных военных специалистов, резюмировал Ларсон.

Ранее сообщалось, что эксперты издания 19FortyFive назвали термоядерный беспилотник «Посейдон» самым смертоносным оружием в человеческой истории. Об уязвимости атомных авианосцев ВМС США перед «Посейдоном» и ракетами «Циркон» сообщал «Царьград».