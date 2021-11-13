Депутат ЗакСа Панов рекомендовал кинотеатрам и торговым сетям задуматься о переформатировании

Неделя противокоронавирусных ограничений, которая сопровождалась нерабочими днями, в этот раз прошла более мягко. Но пандемия навсегда изменила жизнь людей, усилив роль дистанционных услуг и буквально поставив на цифровые рельсы. Если объемы посетителей кинотеатров и торговых центров будут продолжать падать, бизнесу стоит задуматься о переформатировании. Об этом в беседе с ФАН сказал депутат петербургского ЗакСа, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Безусловно, можно сказать, что эта нерабочая неделя прошла относительно мягко, если сравнивать с предыдущими периодами ограничений. Сейчас те же предприятия общепита имели возможность работать на вынос. Гостиницы тоже имели возможность принимать и кормить гостей при наличии у тех QR-кодов», – пояснил депутат.

Однако кинотеатры и торговые центры были закрыты, лишившись того объема посетителей, которые так и не смогли привыкнуть к дистанционным покупкам и онлайн-просмотру новинок киноиндустрии. Правда, надо признать, что в этот раз прокатчики фильмов не обращались к петербургским властям с просьбой о поддержке, отметил Панов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Просьб и обращений от владельцев кинотеатров о помощи в этот раз мы не услышали. Но учитывая развитие ситуации, и владельцам кинотеатров, и владельцам торговых центров стоит подумать об изменении бизнес-политики. Поскольку если раньше для торгового центра большой кинотеатр был своеобразным якорем, то нынче все меняется. Если кинотеатры сейчас в связи с естественным падением спроса из-за перехода людей на цифровые рельсы перестанут окупаться, то всем надо крепко подумать о переформатировании», — убежден депутат.

По его словам, пандемия запустила переход на цифровые дистанционные и удаленные источники. Никогда еще так не были популярны и востребованы ресурсы, на которых можно посмотреть новинки кино, причем в отличном качестве. Поэтому часть людей, которые раньше посещали кинотеатры, теперь окончательно перешли на онлайн-формат.

«Я тоже отношусь к числу этих людей. Поскольку, избегая лишнего посещения общественных мест, я максимально защищаю свое здоровье», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Панов отметил, что бизнес действительно нуждается в поддержке. Поскольку любая приостановка производственной деятельности требует потом еще нескольких дней, а то и недель, чтобы процесс работы был восстановлен. И семь дней, с точки зрения урона, — это серьезно. В своем комментарии о выделении 35,5 млн рублей общепиту Петербурга он подчеркнул, что эта отрасль стала одной из тех, кто наиболее сильно пострадал от пандемии.