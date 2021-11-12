Въезжающие в Россию непривитые граждане обязаны пройти ПЦР-тестирование и карантин

Москва, 12 ноября. Обязательное ПЦР-тестирование и трехдневный карантин для въезжающих в Россию из-за границы непривитых граждан признали законным.

Такое заключение вынес Верховный суд РФ по обращению гражданина страны Дмитрия Никитина. Он поставил под сомнение законность постановления главного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019» №7 от 18 марта 2020 года.

Этот документ предусматривает обязательное ПЦР-тестирование и трехдневный карантин, если въезжающий на территорию страны гражданин не был вакцинирован от COVID-19.

«В удовлетворении искового заявления Никитина отказано», — пояснили в суде на запрос ТАСС.

Одобрение вакцинации от COVID-19 среди россиян стремительно растет. За последние полгода число сторонников прививок увеличилось почти вдвое, следует из результатов опроса сервиса Superjob.