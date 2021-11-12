Лещенко рассказал о вкладе Коклюшкина в российскую сатиру

Москва, 12 ноября. Писатель, драматург и колумнист Виктор Коклюшкин сделал большой вклад в развитие российской сатиры. Таким мнением поделился эстрадный исполнитель Лев Лещенко.

Певцу не довелось познакомиться с Коклюшкиным лично, но он успел оценить творчество сатирика. Лещенко рассказал Общественной службе новостей, что читал колонки и рассказы писателя в «Московском комсомольце».

«Он был веселым, остроумным человеком, который многое сделал для нашей сатиры, для нашей эстрадной площадки», — подчеркнул артист.

По словам эстрадного исполнителя, драматург вел немного обособленный образ жизни, что, скорее всего, соответствовало каким-то его внутренним правилам. Коклюшкин оставил о себе очень приятное впечатление как добродушный и порядочный человек, подытожил Лещенко.

Global Look Press / Natalya Loginova

Об уходе Виктора Коклюшкина из жизни стало известно 12 ноября. По предварительным данным, писатель-сатирик, которому было 75 лет, скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее новость о смерти драматурга прокомментировал юморист Владимир Винокур. Он поделился воспоминаниями о Коклюшкине в беседе с ФАН.