Сотни тысяч центральноафриканцев подписали петицию за отзыв мандата миссии ООН в ЦАР

Многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) действует в Центральноафриканской Республике с 2013 года. Предполагалось, что миротворцы наведут порядок и защитят жителей от вооруженных группировок, развязавших в стране затяжной конфликт.

Однако вместо стабилизации обстановки «голубые каски» сами стали источником бесконтрольного хаоса. За восемь с лишним лет пребывания в ЦАР они отметились сотнями преступлений против мирного населения.

Сейчас, накануне завершения мандата МИНУСКА, встал вопрос об оправданности присутствия миротворцев. Центральноафриканцы категорически не хотят видеть в стране контингент многопрофильной миссии, о чем свидетельствуют многочисленные демонстрации и акции гражданских движений.

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков посетили пресс-конференцию координатора общественного движения La Synergie Эложа Кой и выяснили, какие цели преследовала платформа, первой запустившая сбор подписей за лишение миротворцев ООН мандата.

Преступники в голубых касках

Одной из главных причин для создания петиции стали многочисленные преступления ее сотрудников. Практически с момента прибытия в ЦАР миротворцы ООН забыли о своем предназначении.

Список «достижений» сотрудников МИНУСКА можно перечислять бесконечно долго, но некоторые из них особенно сильно отпечатались в памяти центральноафриканцев. Начиная от бездействия во время наступления боевиков на столицу страны и заканчивая смертельными авариями, произошедшими из-за некомпетентности водителей транспорта ООН.

Федеральное агентство новостей /

Жители ЦАР быстро осознали истинную сущность миротворцев. Их начали бояться. Со временем страх перерос в волну массового недовольства, и люди поняли, что с этим нужно что-то делать.

«Дорогие друзья! Сегодня мы собрались на особенную пресс-конференцию, учитывая важность темы, которую нам предстоит обсудить. Эта встреча с профессионалами в области средств массовой информации, в которой участвуют представители социальных групп и гражданского общества, преследует несколько целей. С одной стороны, мы хотим информировать прессу о преступлениях против человечности, совершенных миротворцами ООН. С другой — сообщить о гражданской акции против присутствия МИНУСКА в ЦАР. Подробно рассказать о различных безнаказанных бесчинствах, совершенных ими, их неэффективности и печально известном соучастии палачам народа Центральноафриканской Республики», — заявил координатор общественного движения La Synergie Элож Кой.

Враги народа

Помимо преступлений, миротворцев ООН неоднократно уличали в попытках дестабилизировать обстановку на территории ЦАР. В ход шли самые разнообразные методы. Глава движения рассказал журналистам, каким образом «голубые каски» вмешивались во внутренние дела республики:

«Многочисленные правонарушения МИНУСКА прокладывают дорогу к насилию и еще больше раскалывают и без того хрупкое общество. Они прибегали к манипуляциям и лживым высказываниям, негативно влияющим на ход восстановления мира и стабильности, которым усиленно занимается наше правительство. Известно множество случаев, когда миротворцы, пользуясь отсутствием досмотра и контроля своих транспортных средств, злоупотребляли полномочиями для незаконной торговли. Например, португальская полиция начала расследование по факту кустарного вывоза наркотиков, а также нелегально добытых алмазов и золота из ЦАР. В итоге правоохранительные органы подтвердили причастность "голубых касок"».

Инциденты, подобные описанному, не являются единичным явлением. Это масштабная многолетняя проблема, которая стала фактически бичом присутствия миссии ООН в африканской стране и самым точным описанием их деятельности на ее территории.

«Нам также хорошо известны случаи, когда контингенты МИНУСКА отказывались сопровождать автоколонны грузовиков, которые впоследствии подвергались нападениям радикалов. Кроме того, мы отметили, что "голубые каски" бездействовали во время вооруженных столкновений между национальной армией и боевиками», — добавил активист.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Бандформирование под прикрытием ООН

В отличие от центральноафриканцев, которые стали жертвами бесчинств миротворцев, боевикам присутствие МИНУСКА в значительной мере помогло. «Голубые каски» легко пошли на контакт с группировками, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства их пособничества незаконным вооруженным формированиям:

«Помощь миротворцев радикалам из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) ни для кого не является секретом. Видео, распространяемое в социальных сетях, на котором запечатлено использование транспорта ООН главарем группировки "Союз за мир в ЦАР" (UPC) Али Дарассой, хорошо демонстрирует это противоправное и преступное сотрудничество. Стоит напомнить и о трагической смерти молодой девушки, которую сбил автобус египетского контингента МИНУСКА. Инцидент произошел недалеко от президентской резиденции. Родственники погибшей и рядовые жители республики, шокированные происшествием, до сих пор ее оплакивают. Вся страна возмутилась этим безумным убийством, совершенным миротворцами».

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Кой акцентировал внимание на том, что даже гибель невинного ребенка ничему не научила «голубых касок». Не прошло и недели, как поступила информация о новой аварии, произошедшей по вине ООН.

«Сегодня утром на авеню Туадера МИНУСКА снова продемонстрировала себя в той единственной вещи, которую она превосходно умеет делать, а именно в ДТП. Миротворцы сбили женщину. Центральноафриканка получила тяжелые ранения. Много раз МИНУСКА совершала преступления против человечности, и все эти факты хорошо известны, а многие аварии, совершенные транспортными средствами Организации Объединенных Наций, приводили к гибели граждан Центральноафриканской Республики. Отсутствие привлечения виновных к ответственности поощряло полную безнаказанность "голубых касок"», — возмутился глава La Synergie.

Решение проблемы

Деятельность миротворцев привела к закономерному исходу: жители ЦАР перешли к активным действиям. Также люди обратили внимание на успехи национальной армии (FACA), обученной российскими инструкторами. Натренированные отечественными специалистами военнослужащие не нуждаются в помощи сотрудников МИНУСКА и самостоятельно обеспечивают безопасность населения республики:

«Все вышесказанное заставляет нас задать следующий вопрос: что же делает МИНУСКА в нашей стране? Они находятся здесь с 2013 года и до сих пор не смогли вернуть мир в ЦАР. Создается впечатление, что миротворцы ООН намеренно ведут себя пассивно и бездействуют, потому что стабилизация обстановки в республике сделает миссию бесполезной. Также важно отметить, что усилившаяся национальная армия совместно с союзниками из России и Руанды способна самостоятельно противостоять боевикам. Поэтому мы решительно заявляем правительству, международным организациям и всему мировому сообществу о необходимости отозвать хаотичный мандат миротворцев и вывести иностранный контингент из ЦАР».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Кой объяснил, что если бы сотрудники многопрофильной комплексной миссии четко следовали уставу Организации Объединенных Наций и занимались тем, за что на них тратят огромные средства последние практически девять лет, центральноафриканцы не устраивали бы демонстрации под лозунгами «СТОП, МИНУСКА», «МИНУСКА — убийцы!» и «МИНУСКА, покинь страну!».

В завершение выступления активист рассказал, как продвигаются успехи с опросом мирного населения, решительно настроенного избавиться от бесполезной нагрузки в виде 13 с лишним тысяч «голубых касок».

«Мы с 3 июня 2021 года собираем по всей стране подписи под петицией с требованием вывода контингента ООН. На данный момент инициативу поддержало 640 317 человек, проживающих в Бамбари, Берберати, Алиндао, Бангасу, Буар, Босангоа, Мбаики, Ялоке, Сибут, Кага-Бандоро, Нделе, Бирао, Кембе, Мобайе, Обо, Бозум, Боссемптеле, Боссембеле, Иппи, Бука, Гримари, Куанго, Бакала, Сатема, Димби, Нола, Карно, Боали, Бриа, Зангба и других городах. Количество подписей явно указывает на то, что стремление граждан нашей республики прекратить бесполезную деятельность миротворцев в ЦАР является твердым и непреклонным», — заключил Кои.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает на проведение расследования инцидента с сотрудниками МИНУСКА возле резиденции лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.