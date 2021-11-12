Общительные белухи чуть не отобрали весло у отдыхающих в Приморье туристов

Владивосток, 12 ноября. Молодая пара, которая совершала заплыв на лодке к маяку Назимова, встретила белух. Киты плавали вокруг судна, совсем не опасаясь людей.

Видеозапись встречи с морскими обитателями опубликовали в социальных сетях. Туристы при виде белух с трудом сдерживали эмоции. Киты, в свою очередь, заигрывали с людьми. Общительные животные несколько раз укусили весло и чуть не отобрали его. Белухи довольно часто появляются в акватории Приморья.

Накануне сахалинские рыбаки спасли от гибели маленькую косатку, которая застряла в сетях браконьеров. Местные жители заметили запутавшееся животное и освободили его. Детеныш вернулся в родные воды, благодарно махнув рыбакам хвостом.