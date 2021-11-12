В Брянской области уничтожили 30 кг красной икры и лосося

Брянск, 12 ноября. В Брянской области пограничники задержали легковой автомобиль, в котором перевозили 30 кг красной икры и лосося, сообщает РИА Стрела со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.



Владельцы груза грубо нарушили правила перевозки рыбной продукции. У них отсутствовали документы на 43 банки икры и лосося, что поставило под сомнение безопасность продуктов. Груз пришлось утилизировать, а нарушители были привлечены к административной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что хабаровские таможенники пресекли контрабанду леса в Китай. Ведомство установило, что две местные компании с июня 2015 по сентябрь 2019 года предоставляли в таможню фиктивные документы с заниженной стоимостью дерева.