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В Брянской области уничтожили 30 кг красной икры и лосося

Общество
В Брянской области уничтожили 30 кг красной икры и лосося
gov.karelia.ru  / 

Брянск, 12 ноября. В Брянской области пограничники задержали легковой автомобиль, в котором перевозили 30 кг красной икры и лосося, сообщает РИА Стрела со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Владельцы груза грубо нарушили правила перевозки рыбной продукции. У них отсутствовали документы на 43 банки икры и лосося, что поставило под сомнение безопасность продуктов. Груз пришлось утилизировать, а нарушители были привлечены к административной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что хабаровские таможенники пресекли контрабанду леса в Китай. Ведомство установило, что две местные компании с июня 2015 по сентябрь 2019 года предоставляли в таможню фиктивные документы с заниженной стоимостью дерева.

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россия пограничники брянск утилизация красная икра
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