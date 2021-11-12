Журналист Придыбайло назвал еду и воду главной валютой в лагере беженцев на границе Польши

Санкт-Петербург, 12 ноября. Еда и вода стали главной валютой в лагере мигрантов на польско-белорусской границе. Уникальные детали сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся эфир, который был посвящен ситуации на границе Польши и Белоруссии, где набирает обороты миграционный кризис. Ситуация с беженцами усложняется. Журналист Придыбайло поделился, что сейчас на границу прибыла гуманитарная помощь со стороны Белоруссии.

«Приехала целая партия гуманитарной помощи. Ее уже оказывают не первый день. Сейчас приехали продукты питания, через пару часов привезут детскую еду, специальные детские смеси, потому что здесь очень много детей абсолютно разного возраста. Такой запрос от беженцев был, что нечем кормить детей», — рассказал журналист.

По оценке корреспондента, на границе Польши и Белоруссии порядка трех тысяч человек. Количество мигрантов увеличивается: они строят шалаши, пытаются укрыться от холода.

«Я прямо смотрю на импровизированную квартирку. Домик и молодые березы здесь есть: из них мигранты построили шалаши, заложили это все еловыми лапами, ветками, сухой травой. Они даже уже стены делают, чтобы ветер не проникал, но, безусловно, всем так или иначе холодно. Здесь такая валюта — еда и вода. Воду и еду обеспечили белорусские власти», — поделился Константин Придыбайло.

Планируется, что ближе к вечеру беженцам обеспечат новые условия: они смогут в тепле принять душ, поспать на нормальной кровати, а не на земле, но это будет доступно только для женщин и детей, подытожил корреспондент.