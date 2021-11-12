Астрономы Аризонского университета нашли отколовшийся от Луны квазиспутник Земли

Феникс, 12 ноября. Спутник вращается вокруг Солнца вместе с Землей и состоит из идентичного Луне материала. Квазиспутник под названием Камоалева является либо бывшим фрагментом Луны, либо несостоявшимся спутником нашей планеты. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Астероид, впоследствии названный Камоалева, был открыт 27 апреля 2016 года гавайским автоматическим телескопом Pan-STARRS. Его диаметр приблизительно 40 метров, а вокруг Солнца он обращается за 366 дней.

Объект имеет красный спектр отражения, весьма схожий со свечением минералов с поверхности Луны. Астероид мог образоваться в результате гравитационного разрушения или столкновения с более крупным телом во время его прохождения рядом с Землей и Луной. При этом случайное его отделение от Луны почти исключено.

«Очень маловероятно, что астероид, сближающийся с Землей, самопроизвольно переместится на квазиспутниковую орбиту», — поясняет профессор планетных наук из Аризонского университета Рену Малхотра.

Ученые стремятся разгадать лунные тайны и понять природу бледного спутника Земли. NASA заявляет, что новые астронавты высадятся на Луне уже в 2025 году.