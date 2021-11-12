Публицист Чаусов: «Какой политический сигнал несут американские маневры в Черном море»

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Внеплановые военные учения, развернутые в эти дни Объединенным командованием США в Европе в водах Черного моря, продолжаются. В частности, Минобороны РФ сегодня заявило об обнаружении шести самолетов-разведчиков, которые выполняли свои задачи в этом районе.

Впрочем, Россия контролирует как эти вылеты, так и передвижения трех американских кораблей, прибывших в Черное море для проведения «внеплановых учений». Эсминец США Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall сейчас сопровождают российские ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

При этом высокие стороны в процессе этих то ли учений, то ли командных военных игр уже обменялись довольно резкими заявлениями по поводу эскалации конфликта в регионе и возможных провокациях, к которым Россия готова. Опасения нашей стороны вполне понятны. Как-то так получается, что маневры НАТО в непосредственной близости от российского Крыма не обходятся без неприятных инцидентов. Стоит напомнить, что в конце июня этого года британский эсминец Defender зачем-то зашел на три километра вглубь российской акватории и покинул ее только после предупредительного обстрела по курсу следования.

И это, к сожалению, далеко не единственный инцидент, опасно близкий к реальному столкновению. Поэтому предостережения российской стороны и недовольство очередными внеплановыми учениями США вполне понятны. Минобороны РФ, говоря о них, вообще заявляет, что:

«Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины».

Также в российском военном ведомстве полагают, что все эти морские мероприятия могут говорить об «изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке». Что характерно, в США сейчас тоже идет информационная кампания, призванная убедить как американское, так и мировое сообщество в том, что «это Россия первая начала».

ФБА «Экономика сегодня» /

Показателен в этом отношении материал, который на днях вышел в консервативном издании The National Interest, в котором автор, Себастьен Роблен, выражает серьезную обеспокоенность «сосредоточением стотысячной группировки российских войск у украинских границ». Роблен прямо в заголовке статьи задается вопросом, а не подготовка ли это к «вторжению России на территорию Украины?». К слову, с этой самой «группировкой войск» вообще все довольно загадочно. Потому что Минобороны РФ говорит в общем смысле, что российские войска по территории России могут перемещаться свободно в рамках выполнения необходимых учебных и практических задач. И ничего конкретного по поводу именно этой группы не заявляет. А Украина никаких массовых скоплений российских войск у своих границ вообще не заметила и не подтвердила. Либо у нас в стране какие-то совершенно прорывные технологии в маскировке, либо у Украины все плохо с системой наблюдения за приграничными и ближайшими заграничными территориями, либо идет некая большая политическая игра. Думается, что третий вариант куда более реален.

Кажется, дело в том, что буквально на днях представители МИД РФ заявили, что не видят смысла в ближайшей встрече в «нормандском формате». Поскольку, по мнению официальной Москвы, эти переговоры, изначально планируемые 11 ноября, не имеют никакого смысла без выработки внятного итогового документа. Такого документа ни Франция, ни Германия, которые также являются членами «нормандской четверки», в итоге то ли не предоставили, то ли предоставили такую резолюцию, которую лидеры РФ попросту не могут подписать.

Украина, естественно, обвинила Россию в нежелании договариваться и вообще заподозрила в «затягивании» переговорного процесса. И тут же, буквально одновременно с этим обменом репликами, начались американские внеплановые учения в Черном море. То есть вполне можно предположить, что это такой намек на силовое давление на нашу страну с целью принудить подписать нормандские протоколы того формата, который нам, мягко говоря, не интересен. Нюанс только в том, что с Россией методы силового давления не то что не работают, а порой вызывают прямо противоположную реакцию.

Возвращаясь к статье в The National Interest, стоит отметить, что ее автор упоминает предыдущие учения России на западных границах в том контексте, что США только отвечают на действия РФ:

«Но сегодня особую тревогу вызывает вот что. Некоторые крупные воинские формирования, переброшенные к границе весной, а также в сентябре для участия в маневрах, остались в соседних с Украиной районах, не вернувшись в места постоянной дислокации».

Федеральное агентство новостей /

И далее господин Роблен намекает, что США и НАТО, дабы эту тревогу развеять, предпринимают исключительно ответные действия. Так вот, в данном случае имеет место или удивительная забывчивость автора, или нежелание адекватно выстроить хронологию событий.

Дело в том, что НАТО и США начали несколько ранее проводить по восточным границам Альянса учения Defender Europe 2021, целью которых была отработка возможного нападения потенциального противника «с востока». Кстати, с усилением военно-морского присутствия США все в том же Черном море. А дальше, практически без паузы, и все в той же акватории начались уже маневры Sea Breeze 2021.

Если максимально упрощать, то с ранней весны 2021 в непосредственной близости от российских морских границ постоянно происходят какие-то бурные процессы с использованием огромного количества военной техники и живой силы. И в этой ситуации для России вполне логично передислоцировать определенные военные и технические ресурсы ближе к зоне повышенной активности. Как говорится, от греха подальше.