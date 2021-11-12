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Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 ноября. Юмористка Клара Новикова прокомментировала печальную новость о смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Она рассказала, что ей довелось поработать с ушедшим драматургом.

По словам Новиковой, при каждой встрече с Коклюшкиным она убедительно просила его что-нибудь написать, буквально канючила. Иногда писатель соглашался, но это происходило очень редко. Тем не менее, артистка играла в его пьесах. В беседе с РЕН ТВ она выразила соболезнования родным покойного сатирика.

«Остроумнейший, остроумнейший человек, никакой не писатель-сатирик, а писатель, замечательный писатель», — подчеркнула Новикова.

Юмористка не знает о причине смерти Коклюшкина. Как пояснила артистка, ей никто ничего об этом не рассказывал.

Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
Prt Scr youtube.com / Россия 1

О смерти Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября, он скончался на 76-м году жизни. По предварительным данным, причиной его ухода стала острая сердечная недостаточность. Ранее юморист Владимир Винокур поделился воспоминаниями о писателе в беседе с ФАН.

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новикова сатирик коклюшкин
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