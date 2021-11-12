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Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 ноября. Российский президент Владимир Путин облачился в национальную одежду Новой Зеландии во время проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Одной из традиций форума АТЭС является так называемое «фэмили-фото» в национальных костюмах. Владимир Путин, как и другие лидеры, накинул на себя шарф с элементами маорийского национального орнамента.

Сама накидка изготовлена из шерсти новозеландских овец-мериносов, которая признана лучшей в мире и используется при пошиве костюмов для космонавтов.

Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
ТАСС / Метцель Михаил

Как стало известно ранее, Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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путин новая зеландия атэс саммит
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