Предвыборный хаос: как конфликты в Триполи угрожают проведению голосования в Ливии

В конце прошлой недели Президентский совет Ливии отстранил министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш от исполнения обязанностей и запретил ей выезжать из государства.

Это решение продемонстрировало опасную напряженность внутри руководства страны. Вскоре кабмин обжаловал его, заявив, что Президентский совет не имеет права снимать и назначать новых министров.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как конфликты в Триполи угрожают проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Международный фактор

Консультативный орган пошел на такие меры после того, как Мангуш предприняла некие внешнеполитические действия, не проконсультировавшись с ним, что идет вразрез с правилами, добавила пресс-секретарь Наджва Вахиба, не уточнив подробностей.

Египетская газета Egypt Today предполагает, что разногласия между ПНЕ и Президентским советом Ливии связаны с личностью бывшего сотрудника национальной разведки Абу Аджилы Масуда, который вернулся на политическую арену. США добиваются его экстрадиции, утверждая, что он участвовал в террористических актах, в частности, во взрыве самолета над Локерби.

Наджла Мангуш пообещала развивать дружеские отношения с Вашингтоном и экстрадировать разыскиваемого судом офицера. Известно, что до назначения временным министром иностранных дел североафриканского государства она жила в Соединенных Штатах, где работала экспертом в Институте мира (USIP) — аналитическом центре, финансируемом из бюджета США.

Global Look Press / Bernd von Jutrczenka

Позже Мангуш отрицала намерение выдать ливийского гражданина Вашингтону или Лондону, однако политические противники открыто критиковали ее. Так, бывший глава МИД Мухаммед Саяла сказал, что дело Локерби уже давно решено и что любые уступки приведут к новым требованиям о компенсациях.

Обеспокоенность ситуацией с министром иностранных дел ощущалась прежде всего на Западе. Особую озабоченность выразил глава МИД Греции Никос Дендиас. BBC сообщает, что Наджла Мангуш в настоящее время находится за пределами страны и, как ожидается, станет участником Парижской конференции по Ливии.

Международное мероприятие состоится 12 ноября. Его организуют правительства Франции и Италии. От США на нем присутствует вице-президент Камала Харрис. Однако если Триполи представляет министр иностранных дел, статус которой вызывает сомнения, то результаты заседания могут аннулировать.

Кризис на Западе

Эксперт по Ливии Эмадеддин Бади считает, что еще одной причиной кризиса вокруг поста главы МИД является обострение внутриполитических противоречий по мере приближения даты выборов, сообщает Al Jazeera.

«За кулисами между политическими игроками усиливается напряженность, которая вызвана задержкой крайнего срока выборов 24 декабря», — заметил аналитик.

По словам главы Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имада ас-Саиха, заявки на президентские выборы принимаются с 8 по 22 ноября, а в Палату представителей — с 8 ноября по 7 декабря. По информации журналистов Al Jazeera, конфликт вокруг поста министра иностранных дел может усилить напряженность между соперничающими сторонами Ливии, которые пытаются работать вместе после долгих лет вражды.

Национальные СМИ также сообщают о разногласиях между главой ПНЕ Абд аль-Хамидом Дабибой и председателем Президентского совета Мухаммедом Юнусом аль-Манфи, которые якобы могут стать началом опасного противостояния внутри властей в Триполи.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

По неподтвержденным данным прессы, премьер-министр намерен баллотироваться на пост главы Ливии. Тем самым временно исполняющий обязанности председателя ПНЕ, почувствовав вкус власти, желает утвердиться в качестве бессменного лидера страны.

«Это перетягивание каната на вершине ливийского государства является тревожным событием. Оно происходит всего за несколько дней до грандиозной конференции в Париже 12 ноября, в ходе которой основные западные державы (в частности, Франция и США) потребуют реального ухода всех иностранных наемников и сил. Данное условие значительно влияет на проведение предстоящих выборов, запланированных на декабрь 2021 года, которые необходимо организовать в наилучшей обстановке, чтобы их результаты заслуживали доверия», — отмечает тунисская ежедневная газета Tunisie Numerique.

Политический хаос в Триполи

Противоречия между центрами власти в Триполи не ограничиваются этими спорами. В начале ноября Абдалла аль-Лафи, заместитель председателя Президентского совета, предложил отложить всеобщие выборы до марта 2022 года. Аль-Манфи немедленно отверг эту инициативу, в очередной раз поддержав своевременное проведение голосования. Другой вице-председатель, Муса аль-Куни, со своей стороны, назвал заявления коллеги «личным мнением, не представляющим позицию ПС».

Инициатива предназначена только для того, чтобы продлить переходный период и сохранить бразды правления в руках нынешнего правительства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой. Члены ПНЕ и Президентского совета действуют каждый в своих интересах, и между ними постоянно возникают разногласия и внутренние конфликты.

Есть также остатки старого истэблишмента власти, которые еще больше запутывают ситуацию в Ливии. Так, глава Высшего государственного совета (ВГС) в Триполи Халед аль-Мишри оспаривает проведение выборов в Конституционной палате Верховного суда. Раньше он тесно контактировал с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), хотя сейчас официально с ней не связан. Его позиция также подрывает выборы и их легитимность.

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Кроме того, столкновения между членами вооруженных формирований продолжаются на западе Ливии. Так, 27 октября члены «Бригады ан-Наваси» штурмовали штаб-квартиру министерства спорта. Боевики нападали на сотрудников в рабочее время. В тот же день неизвестные атаковали дом командующего военным округом Триполи генерал-майора Абдель Бассета Марвана.

Национальная нефтяная корпорация (ННК), монополист Ливии по экспорту нефти, сообщила, что в конце октября вооруженные группы столкнулись на нефтеперерабатывающем заводе Аз-Завии на западе страны, повредив оборудование.

Накал противоречий

Несколько дней назад, 4 ноября, Высшая национальная избирательная комиссия объявила, что приняла все технические поправки, внесенные в законы, которые утвердила Палата представителей в Тобруке для регулирования выборов. Ни о каких изменениях в статье 12 при этом не говорилось. Это один из самых спорных параграфов, требующий от кандидатов в президенты покинуть свои посты, как гражданские, так и военные, за 90 дней до даты голосования.

Таким образом нынешний премьер-министр не может баллотироваться, что создает новые основания для конфликта между двумя регионами страны. Ранее парламент Ливии, заседающий на востоке государства, уже вынес вотум недоверия правительству Абд аль-Хамида Дабибы. В свою очередь запад североафриканской страны выступил против участия в президентских выборах генерала Халифы Хафтара. 80 членов Палаты представителей поддержали отстранение от должности Наджлы Мангуш, которая также является выходцем востока.

Конфликты в Триполи приобретают все более сложный характер, переплетаются с другими внутренними противоречиями, чрезвычайно осложняя ситуацию в государстве. Помимо Абд аль-Хамида Дабибы, принять участие в выборах могут Халифа Хафтар, командующий войсками, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, глава парламента Агила Салех и бывший министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.

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Однако разногласия между западом и востоком, а также очевидные противоречия между различными политическими, экономическими и другими центрами в Триполи создают условия, при которых вряд ли удастся провести полностью законные выборы по всей стране в срок. Обострение борьбы вовлекает в политический процесс все больше иностранных держав с разными стратегическими интересами. Это ведет к потенциальной дестабилизации в Ливии.

Так, на днях глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетил Турцию. В рамках официального визита он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время глава Правительства национального единства лоббирует свои интересы в США.

Даже Израиль становится все более активным. По данным Haaretz, местная разведка устанавливает связи с различными политическими центрами Ливии, как на западе, так и на востоке. Есть сведения о том, что Тель-Авив и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают с Абд аль-Хамидом Дабибой, генералом Хафтаром и его сыном Саддамом создание правительства национального единства и примирения.

Однако эта инициатива, если она существует, может привести только к расширению круга сил, вовлеченных в ливийский конфликт. В таком случае Израиль подрывает права Анкары в Восточном Средиземноморье, что неприемлемо для Турции. Посредничество Тель-Авива, учитывая его репутацию в арабском мире, с большой вероятностью приведет к новой напряженности в Ливии. В этих условиях единственным спасением для североафриканской страны может стать ограничение иностранного вмешательства, а для этого необходимо достичь договоренности между Турецкой республикой и Российской Федерацией о создании зон безопасности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Анкара может взять на себя ответственность за запад, а Москва — за восток государства. Влияние других участников при этом необходимо заблокировать. Две стороны, особенно те, которые научились согласовывать свои интересы, — лучше, чем множество других, каждая из которых борется за личные выгоды. Достижение такого турецко-российского соглашения, безусловно, может способствовать стабилизации ситуации в Ливии, которая в противном случае грозит вновь перерасти в серьезный конфликт с максимальным участием как национальных групп давления, так и иностранных держав, имеющих интересы в Средиземноморье.

1 Организация запрещена на территории РФ.