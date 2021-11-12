Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева

Киев, 12 ноября. Украинцы гневно отреагировали на планы Киева построить стены на границе с Россией и Белоруссией.

Украина готовится поставить стену на границе с Белоруссией. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел страны Денис Монастырский. По словам руководителя МВД, линия разграничения между двумя государствами есть и сейчас, она формально обозначена, и на ней с обеих сторон регулярно дежурят представители пограничных служб.

Однако, как считает Монастырский, теперь Украина должна физически отгородиться от соседней Белоруссии. Кроме того, он пообещал, что Киев обязательно закончит строительство давно обещанной стены и на границе с Россией.

«К сожалению, стратегическая политика по отношению к границе вообще отсутствовала на протяжении десятков лет. Я имею ввиду отсутствие границы между Украиной и Россией, а также между Украиной и Республикой Беларусь. Конечно, это разные темы, но обе они обострились из-за миграционного кризиса. У нас есть пограничники, границы обозначены, но границы как таковой фактически нет. Задача всей Рады, президента Зеленского и в целом всех украинцев, которые платят налоги, построить крепкую границу между Украиной и Россией, Украиной и Белоруссией», — заявил Денис Монастырский в эфире телеканала «1+1».

mvs.gov.ua / Портал МВС

Как признал глава МВД Украины, строить стены с Белоруссией и Россией будут за счет простых украинцев, то есть, на уплаченные ими налоги. Однако он призвал украинцев сплотиться и отнестись к таким тратам с пониманием, ведь это «общая задача».

При этом протяженность украинско-белорусской границы составляет 1084 километров. Длина границы между Украиной и Россией и вовсе составляет 3030 километров. Какую сумму придется потратить на строительство стен с обеими странами в Киеве пока умалчивают.

«Разговор идет про тысячи километров границы. Но если смотреть на этот вопрос тактически, то есть самые важные места подходов мигрантов к границе Украины. Именно там Киев должен в первую очередь усилить меры, соорудить новую границу и обеспечить таким образом защиту своей территориальной целостности», — подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Простых украинцев такая перспектива совсем не обрадовала. Они категорически недовольный планами властей потратить миллионы гривен на строительство стен, в то время как страна оказалась на грани реального энергетического кризиса.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Власти, похоже, в каком-то своем мире живут. Народу скоро придется в холоде сидеть или костры жечь, а они думают про какие-то стены»; «Мне одному непонятно, каким боком этот миграционный кризис у европейцев имеет отношение к Украине? Или в Киеве правда верят, что беженцы из Афганистана и Сирии ломанутся через Россию или Белоруссию на Украину? Думаю, они быстро об этом пожалеют»; «Ну, на границе с Россией уже построили, можем и Беларусь оградить. Вот только Лукашенко не будет терпеть такие козни и быстро даст ответ»; «Им лишь бы потратить деньги на какой-то очередной мифический проект. И ладно бы эти деньги были. Но ведь у нас половина пенсионеров, да и работающих людей впроголодь живет, а у этих все какие-то "масштабные прожекты"», — негодуют украинцы в Сети.

Ранее простые украинцы предрекли большое переселение в Крым. По мнению людей, если дела на Украине не наладятся, то все больше граждан Незалежной будут стараться любыми путями переехать в Россию, в том числе и в Крым.