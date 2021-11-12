Художница Регина Яфасова выиграла грант Росмолодежи в 450 тысяч рублей

Владимир, 12 ноября. В Москве завершился очный этап Всероссийского конкурса проектов в сфере урбанистики и развития городских территорий.

В нем приняли участие более 200 претендентов. Владимирскую область представляла мастер граффити Регина Яфасова с проектом 33zagfest. Она выиграла грант на его реализацию в номинации «Инициативы творческой молодежи», сообщают «Владимирские ведомости».

Общая сумма выделенных грантов составила 2607 тысяч рублей. Всего на конкурсе были представлены 29 проектов. На торжественной церемонии открытия авторы рассказали о своих проектах, целях и ожиданиях от конкурса.

Проект обладательницы гранта Регины Яфасовой будет реализован в форме фестиваля, на котором мастера граффити будут соревноваться за право разместить свои произведения на зданиях и сооружениях Владимирской области.

Ранее ФАН рассказывал о необычном способе приобщения к литературе жителей Дзержинска. Там на стенах зданий появились граффити с портретами и строками стихов Высоцкого, Гафта, Пастернака.