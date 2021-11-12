Активисты Марий Эл осмотрели ливневки на бульваре Ураева в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 12 ноября. Местные активисты приняли участие в оценке результатов дорожных работ на улице Петрова и бульваре Ураева.

Главной темой дискуссии между общественниками и госслужащими в лице члена координационного совета при ГИБДД МВД по Марий Эл Дениса Клименчука и представителя ОНФ в Марий Эл Валентина Севастьянова стали участившиеся жалобы жителей домов на бульваре Ураева на подтопления, вызванные вводом в строй ливневой канализации. Активисты поинтересовались, как будет решена проблема периодического затопления выездов из дворов, сообщает МедиаПоток.

Ответственные лица объяснили, что проблема оперативно решена с помощью использования мотопомп. Строители завершили первый этап работ, стараясь успеть все сделать до наступления зимних холодов. Системно решить вопрос с подтоплениями можно, но сложно, так как во всем виноват рельеф местности. Тем не менее администрация Йошкар-Олы пообещала покончить с заболачиванием улиц на втором этапе дорожного строительства.

Ранее ФАН сообщал, что дорожные службы в Ростове-на-Дону приступили к прочистке и ремонту ливневок, общая длина которых в городе достигает 173 км. Ливневки очищают от мусора и ила, ремонтируются дождеприемные колодцы и трубопроводы.