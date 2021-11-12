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Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:59
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 12 ноября. Фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» вышел в прокат в онлайн-кинотеатрах. Оценить киноновинку успел крымский сенатор, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его мнению, создателям фильма с успехом удалось высмеять «болезнь» современного общества США — стремление обвинить Россию во всех проблемах. Авторы с помощью острого юмора и гротескных приемов ответили на абсурдные заявления США о вмешательствах России в ход предвыборной кампании 2016 года, когда президентом Америки стал Дональд Трамп.

Именно политическая сатира и комедийная манера подачи выделяют фильм «16-й» на фоне остальных кинолент, считает Сергей Цеков.

«Я должен сказать, что сейчас, наверное, есть всего две страны в мире, которые во всем обвиняют Россию — это США и Украина. Что бы ни происходило в этих странах, они во всем обвиняют Россию. Если у них какие-то проблемы, им плохо, они говорят: “Вы что, хотите, чтобы Россия радовалась?”. Это болезнь американского общества, и, конечно, ее надо высмеивать», — заявил сенатор в беседе с изданием «Слово и Дело».

Он также отметил, что нет смысла реагировать серьезно на абсурдные заявления со стороны США, однако фильм Евгения Пригожина «16-ый» — это достойный ответ. 

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фильм пригожин цеков 16-й
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