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Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 12 ноября. МИД Германии находится в контакте с авиакомпаниями по вопросу ввоза беженцев на территорию Белоруссии. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе.

По словам немецкого дипломата, Берлин ведет переговоры не только с авиакомпаниями, которые привозят беженцев в Белоруссию, но и с государствами, откуда родом сами мигранты, а также со странами — транзитерами.

«Эти переговоры продолжаются и демонстрируют, как следует сегодня из некоторых наших данных, успех», — сообщила Зассе.

Как стало известно ранее, около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию. Уточняется, что беженцы совершили прорыв в республику на КПП «Брузги».

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беженцы мигранты германия
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