Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу

Париж, 12 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил о готовности передать власть избранному органу путем честных и независимых выборов. Об этом пишет издание The Libya Observer.

В преддверии международной конференция по ситуации в североафриканском государстве он рассказал, что все поставленные перед ним задачи выполнены.

