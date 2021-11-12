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Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Париж, 12 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил о готовности передать власть избранному органу путем честных и независимых выборов. Об этом пишет издание The Libya Observer.

В преддверии международной конференция по ситуации в североафриканском государстве он рассказал, что все поставленные перед ним задачи выполнены.

«Ливия долгое время страдала от разделения и конфликтов, но Президентский совет сумел закрепить режим постоянного прекращение огня и начал национальное примирение вместе с освобождением ряда заключенных, чьи тюремные сроки закончились», — заявил председатель ПС.

Мухаммад Юнис аль-Манфи добавил, что вывод иностранных войск и наемников из Ливии является задачей Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Они разработали план действий по возвращению боевиков на родину и приступили к реализации.

Председатель Президентского совета высоко оценил усилия Елисейского дворца по проведению международной конференции на территории Франции. Он надеется, что это поможет ливийцам достичь стабильности и своевременно провести выборы.

Аль-Манфи ранее получил приглашение на заседание в Париж. Министр иностранных дел Франции лично вручил документ высокопоставленному чиновнику в Триполи.

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ливия франция международная конференция
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