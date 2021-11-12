Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны

Лима, 12 ноября. Генеральная прокуратура Перу открыла расследование в отношении министра обороны Вальтера Айалы по обвинению в предполагаемом оказании влияния на продвижение по службе в армии близких к правительству лиц. Об этом сообщается в официальном заявлении органа.

Como titular de la acción penal, la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, inició investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y los que resulten responsables, por las presuntas presiones ejercidas en los ascensos en las FF.AA.https://t.co/vPBy4R9ddb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2021

«Предварительное расследование было открыто против министра обороны Вальтера Айалы Гонсалеса и всех лиц, ответственных за предполагаемое злоупотребление служебным положением и нелегальное покровительство, за которые предусматривается наказание в Уголовном кодексе», — отметила генеральный прокурор Перу Сорайда Авалос.

Дело было открыто в результате «всеобъемлющего и тщательного анализа всех публичных заявлений, вокруг последних случаев продвижения по службе в вооруженных силах страны». Расследование проводится в том числе против генерального секретаря канцелярии президента Бруно Пачеко, который, предположительно, выступал в качестве посредника.

Министр обороны подал в отставку 10 ноября, после того как в его адрес поступили обвинения со стороны бывшего командующего армией генерала Хосе Вискарра в давлении, которое правительство страны оказывает на кадровую политику вооруженных сил.

#LoÚltimo | La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir investigación preliminar contra el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Presidencia, Bruno Pacheco. Lee más aquí ????https://t.co/9wWiQxGP4M pic.twitter.com/C5HFHwZL3b — Willax Televisión (@willaxtv) November 11, 2021

Тем не менее глава государства Педро Кастильо до настоящего момента не объявил, принимает ли он заявление об отставке 50-летнего политика. В случае официального ухода с должности Айала станет десятым министром, потерявшим свой пост с начала президентского срока Кастильо. Несколько дней назад левый глава государства уволил командующего сухопутными войсками генерала Хосе Вискарру и главу воздушных сил Хорхе Чапарро.

Политическая нестабильность при администрации Кастильо вызвана усилиями правой оппозиции помешать работе кабинета Кастильо. В результате проведенной кампании 2 октября подал в отставку министр внутренних дел, после чего, 5 ноября, был утвержден второй за последние 4 месяца состав кабмина.