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Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:59
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
twitter.com  /  Министерство внутренних дел Перу

Лима, 12 ноября. Генеральная прокуратура Перу открыла расследование в отношении министра обороны Вальтера Айалы по обвинению в предполагаемом оказании влияния на продвижение по службе в армии близких к правительству лиц. Об этом сообщается в официальном заявлении органа.

«Предварительное расследование было открыто против министра обороны Вальтера Айалы Гонсалеса и всех лиц, ответственных за предполагаемое злоупотребление служебным положением и нелегальное покровительство, за которые предусматривается наказание в Уголовном кодексе», — отметила генеральный прокурор Перу Сорайда Авалос.

Дело было открыто в результате «всеобъемлющего и тщательного анализа всех публичных заявлений, вокруг последних случаев продвижения по службе в вооруженных силах страны». Расследование проводится в том числе против генерального секретаря канцелярии президента Бруно Пачеко, который, предположительно, выступал в качестве посредника.

Министр обороны подал в отставку 10 ноября, после того как в его адрес поступили обвинения со стороны бывшего командующего армией генерала Хосе Вискарра в давлении, которое правительство страны оказывает на кадровую политику вооруженных сил.

Тем не менее глава государства Педро Кастильо до настоящего момента не объявил, принимает ли он заявление об отставке 50-летнего политика. В случае официального ухода с должности Айала станет десятым министром, потерявшим свой пост с начала президентского срока Кастильо. Несколько дней назад левый глава государства уволил командующего сухопутными войсками генерала Хосе Вискарру и главу воздушных сил Хорхе Чапарро.

Политическая нестабильность при администрации Кастильо вызвана усилиями правой оппозиции помешать работе кабинета Кастильо. В результате проведенной кампании 2 октября подал в отставку министр внутренних дел, после чего, 5 ноября, был утвержден второй за последние 4 месяца состав кабмина.

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