Легшее в основу «Твин Пикса» жестокое убийство 1908 года до сих пор остается нераскрытым

Вашингтон, 12 ноября. Обстоятельства, при которых в США была убита 20-летняя Хейзел Дрю, пока так и не выяснены. Это преступление настолько загадочно, что вдохновило сценариста Марка Фроста на его экранизацию.

Дрю была молодой девушкой из бедной семьи, с 14-летнего возраста работавшей прислугой у состоятельных и влиятельных мужчин. При этом за несколько дней до своей смерти Хейзел уволилась со службы, а обстоятельства ее увольнения до сих пор до конца не ясны, сообщает издание Planet Today.

Двоих мужчин, у которых работала Дрю, преследовали скандалы, и девушка могла случайно услышать некие компрометирующие их сведения. В то же время полиция отрабатывала и версию убийства ее собственным дядюшкой, а также подростком-батраком, питавшим к девушке весьма противоречивые чувства.

«Твин Пикс» создан при участии знаменитого Дэвида Линча. Режиссер не планирует останавливаться на достигнутом. Сообщалось, что он готовится снять новый сериал для Netflix.