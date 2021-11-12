Врач советских генсеков Евгений Чазов скончался в 92 года

Москва, 12 ноября. Российский минздрав подтвердил смерть 92-летнего Евгения Чазова. Он был почетным директором НМИЦ кардиологии и академиком РАН.

С 1968 по 1986 год Чазов занимал должность замглавы Минздрава СССР. В 1987—1990 годах возглавил советское министерство здравоохранения.

Опытному профессионалу в том числе и в кардиологии доверяли свое здоровье несколько генеральных секретарей СССР. На его счету ряд наград иностранных государств. Чазов также был почетным членом шести иностранных академий наук.