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Врач советских генсеков Евгений Чазов скончался в 92 года

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:47
Общество
Врач советских генсеков Евгений Чазов скончался в 92 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 12 ноября. Российский минздрав подтвердил смерть 92-летнего Евгения Чазова. Он был почетным директором НМИЦ кардиологии и академиком РАН.

С 1968 по 1986 год Чазов занимал должность замглавы Минздрава СССР. В 1987—1990 годах возглавил советское министерство здравоохранения.

Опытному профессионалу в том числе и в кардиологии доверяли свое здоровье несколько генеральных секретарей СССР. На его счету ряд наград иностранных государств. Чазов также был почетным членом шести иностранных академий наук.

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смерть врач академик чазов
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