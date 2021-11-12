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«Ее любили люди разных поколений»: Лещенко рассказал о вкладе Гурченко в музыку и кино
Общество
«Ее любили люди разных поколений»: Лещенко рассказал о вкладе Гурченко в музыку и кино
wikipedia.org  /  Alexey Yushenkov

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко в разговоре с ФАН выразил почтение актрисе Людмиле Гурченко.

В эту пятницу, 12 ноября, знаменитой артистке исполнилось бы 86 лет. Гурченко внесла большой вклад в развитие культуры страны. Она оставила после себя фильмы, которые сегодня считаются классикой советского кинематографа.

Как отметил Лещенко, актриса действительно была любимицей народа, а звание народной артистки СССР — подтверждение.

«Это говорит о многом. Ее любили люди разных поколений. Она заявила о себе как о незаурядной личности. Она очень много работала. Мы знаем ее и по фильмам прекрасным, которые остались в памяти, и по работе на эстраде. Ее песни звучат до сих пор, а фильмы смотрят. Хочется надеяться, что память о ней сохранится еще на долгие годы. Хочется поклониться всему тому, что она сделала в своей жизни», — сказал Лещенко, вспоминая актрису.

Любимица народа: Лев Лещенко выразил почтение Людмиле Гурченко
Федеральное агентство новостей /

Без сомнения, зрители помнят кадры из полюбившихся лент, а некоторые фразы из них давно стали крылатыми. Это «Карнавальная ночь» (1956), «Девушка с гитарой» (1958), «Старые стены» (1973), «Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать дней без войны» (1976), «Небесные ласточки» (1976), «Пять вечеров» (1979), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Старые клячи» (2000) и другие.

Ранее воспоминаниями о знакомстве с актрисой с ФАН поделился советский и народный артист РФ Юрий Антонов. А актер Олег Басилашвили назвал Людмилу Гурченко «одной на миллион».

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шоу-бизнес лещенко гурченко
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