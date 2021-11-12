Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 16:16
16:13
Политика
Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах
16:06
Происшествия
Во Франции проверяют информацию об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце
16:03
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
16:02
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
15:58
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
15:56
Политика
Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева
15:52
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
15:50
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
15:50
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
15:49
Общество
Легшее в основу «Твин Пикса» жестокое убийство 1908 года до сих пор остается нераскрытым
Все новости

Baijiahao: хитрый маневр Путина с возрождением СССР оставит Запад в дураках

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:41
Политика
Baijiahao: хитрый маневр Путина с возрождением СССР оставит Запад в дураках
Федеральное агентство новостей

Пекин, 12 ноября. Если президент России Владимир Путин решится разыграть свой главный политический козырь — возрождение СССР — он тут же поставит на колени Запад. К такому выводу пришли аналитики китайского портала Baijiahao.

Пересказ блога на китайском аналитическом сайте предоставила «Политроссия». Поводом для размышлений на тему краснознаменного туза в рукаве Путина стали заключенные с президентом Белоруссии Александром Лукашенко соглашения о реализации интеграционных программ в рамках Союзного государства.

Как отмечают авторы публикации, вопрос о возрождении СССР все еще остается достаточно спорным. Но, несмотря на очевидных противников данной инициативы, таких как страны Балтии или Украина, у нее есть и свои сторонники.

«Например, страны нового западного лагеря, представленные Украиной, сейчас не согласны с шагом Беларуси, но пророссийские государства, такие как Казахстан, считают, что эта тенденция действительно очень интригующая», — указали авторы.

Baijiahao: хитрый маневр Путина с возрождением СССР оставит Запад в дураках
Федеральное агентство новостей /

Как отмечают авторы Baijiahao, основными инициаторами распада СССР стали именно страны Балтии, более других одурманенные красотами либерально-капиталистических ценностей. Впоследствии к этому лагерю примкнула и Украина, но остаются многие государства Азии, которые были настроены на сохранение социалистической сверхдержавы. Если Путин грамотно разыграет свой краснознаменный козырь и расширит влияние России в Азии и Восточной Европе, Брюссель и Вашингтон будут бессильны. Подписание соглашений с Белоруссией может быть только началом, констатирует автор политического блога.

«России, после того как Путин достиг нового раунда взаимопонимания с Беларусью, необходимо постепенно расширять свое влияние в Восточной Европе... Восстановить Советский Союз? Путин разыграет козырную карту, но будущее зависит от того, как Запад воспримет этот трюк» — резюмировали авторы Baijiahao.

В рамках переговоров 4 ноября президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко был поднят ряд вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки. Так, например, Путин отметил, что сотрудничество стран постсоветского пространства таит в себе мощный и пока нереализованный потенциал.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Baijiahao: хитрый маневр Путина с возрождением СССР оставит Запад в дураках
россия ссср белоруссия запад иносми противостояние союзное государство Baijiahao возрождение ссср
Комментировать