Baijiahao: хитрый маневр Путина с возрождением СССР оставит Запад в дураках

Пекин, 12 ноября. Если президент России Владимир Путин решится разыграть свой главный политический козырь — возрождение СССР — он тут же поставит на колени Запад. К такому выводу пришли аналитики китайского портала Baijiahao.

Пересказ блога на китайском аналитическом сайте предоставила «Политроссия». Поводом для размышлений на тему краснознаменного туза в рукаве Путина стали заключенные с президентом Белоруссии Александром Лукашенко соглашения о реализации интеграционных программ в рамках Союзного государства.

Как отмечают авторы публикации, вопрос о возрождении СССР все еще остается достаточно спорным. Но, несмотря на очевидных противников данной инициативы, таких как страны Балтии или Украина, у нее есть и свои сторонники.

«Например, страны нового западного лагеря, представленные Украиной, сейчас не согласны с шагом Беларуси, но пророссийские государства, такие как Казахстан, считают, что эта тенденция действительно очень интригующая», — указали авторы.

Федеральное агентство новостей /

Как отмечают авторы Baijiahao, основными инициаторами распада СССР стали именно страны Балтии, более других одурманенные красотами либерально-капиталистических ценностей. Впоследствии к этому лагерю примкнула и Украина, но остаются многие государства Азии, которые были настроены на сохранение социалистической сверхдержавы. Если Путин грамотно разыграет свой краснознаменный козырь и расширит влияние России в Азии и Восточной Европе, Брюссель и Вашингтон будут бессильны. Подписание соглашений с Белоруссией может быть только началом, констатирует автор политического блога.

«России, после того как Путин достиг нового раунда взаимопонимания с Беларусью, необходимо постепенно расширять свое влияние в Восточной Европе... Восстановить Советский Союз? Путин разыграет козырную карту, но будущее зависит от того, как Запад воспримет этот трюк» — резюмировали авторы Baijiahao.

В рамках переговоров 4 ноября президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко был поднят ряд вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки. Так, например, Путин отметил, что сотрудничество стран постсоветского пространства таит в себе мощный и пока нереализованный потенциал.