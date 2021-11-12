Звезда сериала «Азазель» Илья Носков рассказал, как пришел к богу

Санкт-Петербург, 12 ноября. Звезда сериала «Азазель» Илья Носков объяснил, с чего начинался его путь к богу. Впервые вера зародилась в нем после чудесного случая, рассказал актер диакону Георгию в эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам артиста, в 14 лет он серьезно заболел. Позднее выяснилось, что от тяжелого недуга Носков мог умереть.

«Когда было совсем тяжело, я лежал в больнице, как будто кто-то мне сказал: «Нужно покреститься». В своем городе я пошел и покрестился», — поделился актер.

Впоследствии Носков уехал на учебу в Петербург, у него началась сумасшедшая театральная жизнь, поэтому вера отошла на задний план. Однако после окончания института артист снова начал размышлять о боге.

Актер воспитывался в советской семье, поэтому никто не растил его в вере. Отца Носкова покрестили совсем маленьким, поэтому мужчина ничего не помнит об этом процессе.

«Он у меня такой хулиган, еще до сих пор не принимает это. Мама покрестилась после меня, она болела, в 60 лет ее не стало... Она ходила в храм, молилась за меня, и как-то я за нее. Перед смертью причастилась. Мама разделяла [веру], папа до сих пор [нет]. С ним веду беседу, просто молюсь за него и все», — сообщил артист.

У Носкова есть церковно-славянский молитвослов, который для него очень важен. Кроме того, в семье актера хранятся венчальные иконы, они должны перейти по наследству его детям.

Илья Носков и его супруга воспитывают троих детей. Актер признавался, что его старшая дочь появилась на свет дома, и он принимал роды у жены.