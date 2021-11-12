Минсельхоз РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 77,1 доллара за тонну

Москва, 12 ноября. Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 17 ноября увеличится с 69,9 до 77,1 доллара за тонну. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Размер пошлины на ячмень вырастет с 54,8 до 66 долларов за тонну, а на кукурузу — c 50,1 до 62,9 доллара за тонну. Новые ставки будут действовать по 23 ноября 2021 года, отметили в ведомстве.

Пошлины рассчитаны на основе индикативных цен. На пшеницу этот показатель составил 310,2 доллара за одну тонну (299,9 доллара для расчета прежней пошлины), на ячмень — 279,3 и 263,6 доллара соответственно, на кукурузу — 274,9 и 256,6 доллара за тонну.

Правительство РФ повысило ставки экспорта, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и сбалансировать цены на зерновые в стране. Производители в ожидании сокращения пошлин и дальнейшего роста стоимости на внешних рынках придерживают зерно, рассказал глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.