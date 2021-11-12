Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 16:15
16:13
Политика
Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах
16:06
Происшествия
Во Франции проверяют информацию об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце
16:03
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
16:02
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
15:58
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
15:56
Политика
Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева
15:52
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
15:50
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
15:50
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
15:49
Общество
Легшее в основу «Твин Пикса» жестокое убийство 1908 года до сих пор остается нераскрытым
Все новости

Минсельхоз РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 77,1 доллара за тонну
Экономика
Минсельхоз РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 77,1 доллара за тонну
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 17 ноября увеличится с 69,9 до 77,1 доллара за тонну. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Размер пошлины на ячмень вырастет с 54,8 до 66 долларов за тонну, а на кукурузу — c 50,1 до 62,9 доллара за тонну. Новые ставки будут действовать по 23 ноября 2021 года, отметили в ведомстве.

Пошлины рассчитаны на основе индикативных цен. На пшеницу этот показатель составил 310,2 доллара за одну тонну (299,9 доллара для расчета прежней пошлины), на ячмень — 279,3 и 263,6 доллара соответственно, на кукурузу — 274,9 и 256,6 доллара за тонну.

Правительство РФ повысило ставки экспорта, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и сбалансировать цены на зерновые в стране. Производители в ожидании сокращения пошлин и дальнейшего роста стоимости на внешних рынках придерживают зерно, рассказал глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минсельхоз РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 77,1 доллара за тонну
пшеница минсельхоз пошлина
Комментировать