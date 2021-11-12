В Эквадоре завершился второй раунд переговоров с коренными народами

Кито, 12 ноября. В Эквадоре завершился второй раунд переговоров правительства с коренными народами государства. Сторонам так и не удалось достичь договоренностей.

Ecuador: concluyó sin acuerdos la segunda ronda de diálogos entre el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena https://t.co/C1RECQXKbP — Infobae Colombia (@infobaecolombia) November 12, 2021

Вторая встреча глав коренных народов Эквадора и правительства во главе с президентом Гильермо Лассо продлилась шесть часов. Стороны обсудили ряд вопросов: выплаты производственных кредитов, контроль цен на сельскохозяйственные ресурсы, межкультурное двуязычное образование, а также стоимость топлива. Несмотря на продвижение по отдельным темам, конкретных договоренностей достичь не удалось.

В правительстве страны отметили, что будут «анализировать и рассматривать» предложения коренных народов. Планируется, что на это уйдет две-три недели. В итоге они смогут сказать, на какие предложения готовы пойти.

Первая встреча, состоявшаяся в начале октября, также закончилась без договоренностей, после чего организации коренных народов провели демонстрации и блокады.

Для борьбы с протестующими и индейцами президент Эквадора 27 октября ввел режим чрезвычайного положения на территории государства. В стране с начала года уже зарегистрировано почти 1,9 тыс. убийств. Это больше, чем за 2020 год. Лассо отметил, что свыше 70% всех смертей были связаны с незаконным оборотом наркотиков.