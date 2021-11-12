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В Ленобласти отметили 90-летие 33-й бригады оперативного назначения Росгвардии
Общество

В Ленинградской области состоялись торжества в честь 90-летия 33-й бригады ордена Жукова оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.

В честь годовщины создания формирования командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков от имени президента РФ передал личному составу боевое знамя и наградил более 700 отличившихся военнослужащих части. Семьям трех погибших летчиков, которые увели падающий Ми-8 от Гатчины, передали ордена Мужества. Героических воинов бригады почтили минутой молчания у мемориальной доски. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил крест, воздвигнутый в Ломоносовском районе, — там же, где в память о погибших военных будет возведен храм Петра и Павла. 

За годы существования формирование было задействовано во множестве операций, во время Второй мировой оно принимало участие в организации и функционировании «Дороги жизни» и противодиверсионной обороне Ленинграда. А в послевоенные годы военнослужащие занимались борьбой с преступностью. В 90-е личный состав бригады принимал участие в пресечении межнациональных конфликтов и контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Сейчас военнослужащие бригады занимаются обеспечением общественной безопасности на северо-западе России.

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ленобласть росгвардия военные герой россии павел дашков
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