С начала года в Московской области ликвидировали 634 незаконные свалки

Москва, 12 ноября. В течение 2021 года в Подмосковье ликвидировали 634 несанкционированные свалки, причем 93 из них устранены в октябре текущего года. Речь идет о тех скоплениях мусора, которые были обнаружены в городских округах региона в 2019 и 2020 годах. А в 2021 году в области выявили еще 491 незаконную свалку общим объемом 17 тысяч кубометров. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального Государственного административно-технического надзора.

Лидером по количеству скопленного мусора стал городской округ Клин, где было обнаружено 49 мест незаконного размещения отходов. Далее следуют городской округ Павловский Посад (28 свалок), Красногорск (25) и Серпухов (21).

Наряду с ликвидацией свалок в Подмосковье активно ведется борьба с замусоренностью водоемов. На помощь речной экосистеме региона в будущем году будет выделено более 143 млн рублей. В первую очередь будут расчищены следующие реки в различных городских округах: в Ивантеевке — река Уча, в Красногорске — Липка, в Одинцовском — Вяземка, в Подольске — Пахра, в Клину — Сестра.