Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 17:45
17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
17:41
Происшествия
СК возбудил дело после смертельной стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи
17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
17:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сбоя навигации у самолета в Архангельской области
17:37
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
17:36
Политика
Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина
17:33
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
17:33
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
17:31
Армия
Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021
Все новости

С начала года в Московской области ликвидировали 634 незаконные свалки
Общество
С начала года в Московской области ликвидировали 634 незаконные свалки
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Москва, 12 ноября. В течение 2021 года в Подмосковье ликвидировали 634 несанкционированные свалки, причем 93 из них устранены в октябре текущего года. Речь идет о тех скоплениях мусора, которые были обнаружены в городских округах региона в 2019 и 2020 годах. А в 2021 году в области выявили еще 491 незаконную свалку общим объемом 17 тысяч кубометров. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального Государственного административно-технического надзора.

Лидером по количеству скопленного мусора стал городской округ Клин, где было обнаружено 49 мест незаконного размещения отходов. Далее следуют городской округ Павловский Посад (28 свалок), Красногорск (25) и Серпухов (21).

Наряду с ликвидацией свалок в Подмосковье активно ведется борьба с замусоренностью водоемов. На помощь речной экосистеме региона в будущем году будет выделено более 143 млн рублей. В первую очередь будут расчищены следующие реки в различных городских округах: в Ивантеевке — река Уча, в Красногорске — Липка, в Одинцовском — Вяземка, в Подольске — Пахра, в Клину — Сестра.     

Вернуться назад

Все новости / Общество / С начала года в Московской области ликвидировали 634 незаконные свалки
подмосковье мусор округ ликвидация свалок
Комментировать