«Я его очень любила»: Клара Новикова поделилась с ФАН воспоминаниями о Викторе Коклюшкине

Юмористка, народная артистка РФ Клара Новикова в беседе с корреспондентом ФАН призналась, что давно не общалась с Виктором Коклюшкиным, и поделилась теплыми воспоминаниями о сатирике.

От сердечной недостаточности на 76-м году ушел из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Его творческая деятельность началась в 1969 году. Он писал для газет и журналов, а после стал работать над монологами для лучших юмористов страны: Клары Новиковой, Владимира Винокура, Ефима Шифрина. Каждый из окружения Виктора Михайловича говорит, что он был человеком с большой буквы. Из-за коронавирусных ограничений количество встреч с коллегами сократилось, о чем очень жалеет Клара Новикова.

«Я не могу сказать о Викторе Михайловиче больше, чем уже сказали другие, не могу. Я его очень давно не видела. Мне очень жаль, что это с ним произошло. Я его очень любила и очень ценила», — поделилась Клара Новикова.

Global Look Press / Anton Belitsky/Russian Look

Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился воспоминаниями о коллеге Викторе Коклюшкине и признался, что узнал о его смерти из СМИ. Артист рассказал, что не отвечал никому, кроме ФАН, поскольку хотел убедиться в правдивости информации от родственников сатирика.