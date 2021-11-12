Станислав Садальский усомнился, что Татьяна Васильева умеет пользоваться интернетом

Москва, 12 ноября. Актер Станислав Садальский ответил на критику со стороны своей коллеги Татьяны Васильевой. Он заподозрил, что артистка не умеет пользоваться интернетом и соцсетями, а также усомнился в ее когнитивных способностях.

Садальский написал ответ раскритиковавшей его Васильевой на своей странице в Instagram. По словам актера, коллега в новом интервью обозвала его подписчиков «зрителями низкого уровня».

«Она считает, я в Instagram обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии. (Что же я не даю ей покоя?). Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в Instagram, ни в YouTube, ни в политике, поскольку интернетом пользоваться не умеет», — пояснил артист.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Как подчеркнул актер, он выходит в прямые эфиры бесплатно, а Васильева давно «всех переплюнула» в этом вопросе. Актриса за деньги ходит с одного телешоу на другое и публично обсуждает своих коллег, утверждает Садальский. При этом артист отмечает, что все еще помнит, кем является Васильева, и продолжает любить ее как актрису.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция», — сыронизировал Садальский.

Актер не единственный, о ком нелестно отзывалась Васильева. Например, недавно она раскритиковала бывших участниц КВН Марину Федункив и Ольгу Картункову, назвав их «пробивными тумбами».