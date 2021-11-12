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Станислав Садальский усомнился, что Татьяна Васильева умеет пользоваться интернетом
Шоу-бизнес
Станислав Садальский усомнился, что Татьяна Васильева умеет пользоваться интернетом
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 12 ноября. Актер Станислав Садальский ответил на критику со стороны своей коллеги Татьяны Васильевой. Он заподозрил, что артистка не умеет пользоваться интернетом и соцсетями, а также усомнился в ее когнитивных способностях.

Садальский написал ответ раскритиковавшей его Васильевой на своей странице в Instagram. По словам актера, коллега в новом интервью обозвала его подписчиков «зрителями низкого уровня».

«Она считает, я в Instagram обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии. (Что же я не даю ей покоя?). Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в Instagram, ни в YouTube, ни в политике, поскольку интернетом пользоваться не умеет», — пояснил артист.

Станислав Садальский усомнился, что Татьяна Васильева умеет пользоваться интернетом
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Как подчеркнул актер, он выходит в прямые эфиры бесплатно, а Васильева давно «всех переплюнула» в этом вопросе. Актриса за деньги ходит с одного телешоу на другое и публично обсуждает своих коллег, утверждает Садальский. При этом артист отмечает, что все еще помнит, кем является Васильева, и продолжает любить ее как актрису.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция», — сыронизировал Садальский.

Актер не единственный, о ком нелестно отзывалась Васильева. Например, недавно она раскритиковала бывших участниц КВН Марину Федункив и Ольгу Картункову, назвав их «пробивными тумбами».

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васильева садальский знаменитости
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