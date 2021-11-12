Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 16:15
16:13
Политика
Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах
16:06
Происшествия
Во Франции проверяют информацию об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце
16:03
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
16:02
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
15:58
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
15:56
Политика
Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева
15:52
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
15:50
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
15:50
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
15:49
Общество
Легшее в основу «Твин Пикса» жестокое убийство 1908 года до сих пор остается нераскрытым
Все новости

Ведущий Норкин заставил студию смеяться после шутки о ветеране КГБ «на картошке»

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:09
Политика
Ведущий Норкин заставил студию смеяться после шутки о ветеране КГБ «на картошке»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 12 ноября. Телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить приглашенных гостей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом про российского ветерана КГБ и бывшего американского сотрудника ЦРУ.

Журналист традиционно завершает ток-шоу на телеканале НТВ шуткой на соответствующую эфиру тематику. Программа отличается от аналогов на телевидении, поскольку носит юмористический характер благодаря анекдотам Норкина.

На этот раз телеведущий решил поделиться с приглашенными экспертами и зрителями шуткой про бывших специальных агентов России и США.

«Встречаются два ветерана. Наш, кагэбэшный, и цээрушник. Сидят, выпивают на нейтральной территории, вспоминают славное боевое прошлое.

— Все-таки на Кубе мы вас заставили попотеть, — говорит наш.

— Да, дело было крутое. Побегали мы. Но зато мы в Чили отыгрались, — отвечает американец.

— Да, Чили. Это же осенью было. Мы на картошку уезжали», — пошутил Норкин.

Ведущий Норкин заставил студию смеяться после шутки о ветеране КГБ «на картошке»
ntv.ru / Prt Scr

Анекдот журналиста с неожиданной концовкой сумел разрядить обстановку политической программы. Зрители и эксперты начали смеяться и аплодировать шутке Андрея Норкина.

Как стало известно ранее, анекдот ведущего «Места встречи» об унижении истребителей НАТО российским пилотом рассмешил студию. Шутка прозвучала в эфире телеканала НТВ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ведущий Норкин заставил студию смеяться после шутки о ветеране КГБ «на картошке»
цру норкин кгб место встречи анекдот
Комментировать