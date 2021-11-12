Ведущий Норкин заставил студию смеяться после шутки о ветеране КГБ «на картошке»

Москва, 12 ноября. Телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить приглашенных гостей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом про российского ветерана КГБ и бывшего американского сотрудника ЦРУ.

Журналист традиционно завершает ток-шоу на телеканале НТВ шуткой на соответствующую эфиру тематику. Программа отличается от аналогов на телевидении, поскольку носит юмористический характер благодаря анекдотам Норкина.

На этот раз телеведущий решил поделиться с приглашенными экспертами и зрителями шуткой про бывших специальных агентов России и США.

«Встречаются два ветерана. Наш, кагэбэшный, и цээрушник. Сидят, выпивают на нейтральной территории, вспоминают славное боевое прошлое. — Все-таки на Кубе мы вас заставили попотеть, — говорит наш. — Да, дело было крутое. Побегали мы. Но зато мы в Чили отыгрались, — отвечает американец. — Да, Чили. Это же осенью было. Мы на картошку уезжали», — пошутил Норкин.

ntv.ru / Prt Scr

Анекдот журналиста с неожиданной концовкой сумел разрядить обстановку политической программы. Зрители и эксперты начали смеяться и аплодировать шутке Андрея Норкина.

Как стало известно ранее, анекдот ведущего «Места встречи» об унижении истребителей НАТО российским пилотом рассмешил студию. Шутка прозвучала в эфире телеканала НТВ.