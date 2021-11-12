Исключение Mouzenidis Travel из реестра туроператоров поможет россиянам получить выплаты

Москва, 12 ноября. Российские путешественники смогут получить компенсации после исключения Mouzenidis Travel из реестра туроператоров, сообщили в Ростуризме.

Путешественники смогут получить положенные выплаты после обращения в страховую компанию, а также в ассоциацию «Турпомощь». Это станет возможно благодаря исключению греческого туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра, говорится в сообщении Ростуризма.

Ранее стало известно, что ведомство убрало Mouzenidis Travel из федерального реестра. Сообщается, что около 27 тыс. российских путешественников заплатили туроператору почти 18 млн евро. Средства вывели за рубеж, однако они так и не дошли до авиакомпаний и отелей.