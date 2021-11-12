Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 16:15
16:13
Политика
Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах
16:06
Происшествия
Во Франции проверяют информацию об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце
16:03
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
16:02
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
15:58
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
15:56
Политика
Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева
15:52
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
15:50
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
15:50
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
15:49
Общество
Легшее в основу «Твин Пикса» жестокое убийство 1908 года до сих пор остается нераскрытым
Все новости

Сивков: российские ПВО без труда отразят атаку американских F-35 с термоядерными бомбами

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 15:06
Армия
Сивков: российские ПВО без труда отразят атаку американских F-35 с термоядерными бомбами
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Попытка американских истребителей F-35 нанести ядерный удар по России обернется для США полным провалом. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ранее стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат термоядерные бомбы B61-12 для «нанесения ударов по России». Этот боеприпас представляет собой тактическую ядерную бомбу, которая предназначена для высокоточного поражения защищенных укрытий. Мощность B61-12 в тротиловом эквиваленте не превышает 50 килотонн, передает «ПолитРоссия».

Сивков отметил, что планы Пентагона наносить ядерные удары по командным пунктам Вооруженных сил России обречены на провал, так как американские истребители F-35 не способны преодолеть российские системы ПВО.

«Даже наш зенитный ракетный комплекс дальнего действия С-300 справится с такой задачей. А ведь есть еще и С-350, С-400. И это я не говорю про ожидающий принятия на вооружение С-500 "Прометей". Уж поверьте, наша ПВО будет щелкать эти бомбы как орешки», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. Глава государства подчеркнул, что укрепление Вооруженных сил РФ является необходимой мерой на фоне недружественных действий США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сивков: российские ПВО без труда отразят атаку американских F-35 с термоядерными бомбами
россия сша сивков f-35 термоядерное оружие
Комментировать