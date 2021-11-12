Сивков: российские ПВО без труда отразят атаку американских F-35 с термоядерными бомбами

Москва, 12 ноября. Попытка американских истребителей F-35 нанести ядерный удар по России обернется для США полным провалом. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ранее стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат термоядерные бомбы B61-12 для «нанесения ударов по России». Этот боеприпас представляет собой тактическую ядерную бомбу, которая предназначена для высокоточного поражения защищенных укрытий. Мощность B61-12 в тротиловом эквиваленте не превышает 50 килотонн, передает «ПолитРоссия».

Сивков отметил, что планы Пентагона наносить ядерные удары по командным пунктам Вооруженных сил России обречены на провал, так как американские истребители F-35 не способны преодолеть российские системы ПВО.

«Даже наш зенитный ракетный комплекс дальнего действия С-300 справится с такой задачей. А ведь есть еще и С-350, С-400. И это я не говорю про ожидающий принятия на вооружение С-500 "Прометей". Уж поверьте, наша ПВО будет щелкать эти бомбы как орешки», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. Глава государства подчеркнул, что укрепление Вооруженных сил РФ является необходимой мерой на фоне недружественных действий США.