Политолог Макеева о миграционном кризисе: «Европа пожинает плоды цивилизационного высокомерия»



Ситуация на польско-белорусской границе обостряется с каждым днем. Около 200 нелегальных мигрантов совершили прорыв в Польшу на КПП «Брузги». За последние несколько недель на границе скопилось несколько тысяч беженцев, которые все еще надеются попасть на территорию Евросоюза (ЕС). В ответ польские власти пытаются пресечь попытки нелегального пересечения границы с помощью военных, не забывая при этом обвинять в миграционном кризисе Белоруссию. Однако суть кроется в том, что этот кризис стал плодом европейского высокомерия. Об этом в беседе с ФАН сказала политолог Наталья Макеева.

«Западу надо было думать о мигрантах, когда он нагло вмешивался в дела других государств, когда разрушал сложившийся там уклад, ввергая народы в хаос гражданской войны. Теперь Европа пожинает плоды цивилизационного высокомерия. Причем пожинает давно», — отметила Макеева.

Аббас Джума

Так первый европейский миграционный кризис со времен Второй мировой войны случился в 2015 году. Тогда в Евросоюз хлынул небывалый поток беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Как выяснилось, Европа оказалась не готова к этой волне людей, ищущих прибежища. Дошло до того, что страны ЕС начали спорить между собой, кто и сколько мигрантов должен принять, попутно обвиняя в кризисе Турцию и Грецию. Европа опять ищет виновных на стороне, не задумываясь об истоках проблемы, отметила политолог.

«Что касается Белоруссии, то вина [Александра] Лукашенко, видимо, лишь в том, что он отказался принять у себя мигрантов. И его можно понять — ну не Белоруссия же сначала колонизировала территории, потом разваливала сложившуюся там постколониальную государственность. Вообще история с мигрантами очень поучительна – Западу рано или поздно придется ответить за то, что он творил в мире», — заключила Макеева.

Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило, что все беженцы, которым удалось незаконно пересечь границу, задержаны. При этом попытки прорыва границы нелегальными мигрантами доходили до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.