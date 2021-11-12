Срыв пятничной молитвы: целью террористической атаки в Афганистане снова стала мечеть

Кабул, 12 ноября. В результате взрыва в мечети в районе Спин Гар в провинции Нангархар по меньшей мере 12 человек получили травмы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Explosion at mosque in Nangarhar Province, Afghanistan https://t.co/mBTWxE0GlW — truthunfoldd (@truthunfoldd) November 12, 2021

Взрывное устройство сработало около 13:30. В тот момент там находились люди, собравшиеся на пятничную молитву. Ранены оказались имам и 11 прихожан. По другим данным, количество пострадавших достигает уже 35 человек.

«Скорее всего, бомба была спрятана в громкоговорителе. Она сработала, когда был включен динамик, чтобы провозгласить азан — призыв к молитве», — рассказывает местный старейшина Валли Мохаммед.

Кабульские медиаплощадки сообщают о трех жертвах. Журналисты цитируют медиков, которые говорят, что тела погибших доставлены в городские морги.

Представители руководства страны еще официально не комментировали инцидент, однако чиновники из движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое сейчас находится у власти в Афганистане, на условиях анонимности подтверждают произошедшее.

Участившиеся взрывы

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Однако предыдущие подобные теракты были делом рук боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В начале ноября стало известно о нападении на одну из кабульских больниц. Боевики ИГ атаковали лечебницу около часа ночи, в результате погибли три женщины и ребенок, еще пять человек получили ранения.

«Террористы хотели проникнуть в больницу и нанести удар по людям, однако атака была пресечена», — заявил заместитель официального представителя движения «Талибан» Билал Карими.

Что касается религиозных заведений, то являющиеся суннитами террористы ИГ ранее преимущественно нападали на шиитские общины. Однако сегодняшний инцидент имеет иной характер. Пострадавшую в этот раз мечеть посещали мусульмане-сунниты.

В последние три месяца убийства и взрывы в Нангархаре участились. Представители талибов заявляют, что предпринимают усилия по предотвращению подобных инцидентов. Однако справиться с ситуацией пока не могут.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.