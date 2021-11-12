Российские военные передали крупную партию медикаментов больнице сирийского города Бусра

Дамаск, 12 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел крупную гуманитарную акцию на юге Сирии.
Военные из РФ передали 3000 литров антисептика и партию медикаментов в больницу города Бусра, который располагается на территории провинции Деръа, в 15 километрах от иорданской границы.
Эта акция — очередной этап в стабилизации ситуации на юге Сирии. Главной инициативой Дамаска стало улучшение гуманитарной обстановки в регионе, которое предполагает обеспечение граждан медикаментами и продуктами питания. И помощь России в этом вопросе имеет очень важное значение для простых граждан.
Что происходит на юге Сирии
Сирийским властям удалось стабилизировать ситуацию в провинции Деръа относительно недавно. Нынешним летом там вспыхнул конфликт: оппозиционные силы захватили южную административную часть столицы региона — район Деръа аль-Балад.
В городе начались перестрелки, боевики нападали на блокпосты военных. В ответ сирийская армия начала военную операцию и взяла населенный пункт в кольцо.
Вмешательство специалистов Центра по примирению враждующих сторон позволило избежать лишнего кровопролития. Участники конфликта сели за стол переговоров при посредничестве российских военных.
Сейчас во всей провинции Деръа происходит реализация достигнутых мирных соглашений, которые предусматривают ввод сирийских войск во все населенные пункты региона. В некоторых из них правительственные подразделения не появлялись в течение последних трех лет.
По условиям соглашения, сотни боевиков, дезертиров и прочих разыскиваемых лиц, не совершивших серьезных преступлений, попали под амнистию. Им предлагают сдать оружие в специальных центрах, которые теперь уже открыты по всей провинции.
Гуманитарные акции
Во время урегулирования кризиса в Деръа ЦПВС держал на контроле гуманитарную ситуацию. В провинции регулярно проводились специальные акции.
«С целью оказания гуманитарной помощи населению, вынужденному покинуть свои дома и выйти из района Деръа аль-Балад, осуществлялись выдача продуктовых наборов и оказание медицинской помощи населению», — пояснил начальник отдела ЦПВС в Дамаске Алексей Савинов.
Подобные акции призваны сохранить стабильность в Сирии, которая сейчас находится на очередном этапе восстановления после войны.