Дамаск, 12 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел крупную гуманитарную акцию на юге Сирии.

Военные из РФ передали 3000 литров антисептика и партию медикаментов в больницу города Бусра, который располагается на территории провинции Деръа, в 15 километрах от иорданской границы.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Эта акция — очередной этап в стабилизации ситуации на юге Сирии. Главной инициативой Дамаска стало улучшение гуманитарной обстановки в регионе, которое предполагает обеспечение граждан медикаментами и продуктами питания. И помощь России в этом вопросе имеет очень важное значение для простых граждан.

Что происходит на юге Сирии

Сирийским властям удалось стабилизировать ситуацию в провинции Деръа относительно недавно. Нынешним летом там вспыхнул конфликт: оппозиционные силы захватили южную административную часть столицы региона — район Деръа аль-Балад.

В городе начались перестрелки, боевики нападали на блокпосты военных. В ответ сирийская армия начала военную операцию и взяла населенный пункт в кольцо.

Вмешательство специалистов Центра по примирению враждующих сторон позволило избежать лишнего кровопролития. Участники конфликта сели за стол переговоров при посредничестве российских военных.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сейчас во всей провинции Деръа происходит реализация достигнутых мирных соглашений, которые предусматривают ввод сирийских войск во все населенные пункты региона. В некоторых из них правительственные подразделения не появлялись в течение последних трех лет.

По условиям соглашения, сотни боевиков, дезертиров и прочих разыскиваемых лиц, не совершивших серьезных преступлений, попали под амнистию. Им предлагают сдать оружие в специальных центрах, которые теперь уже открыты по всей провинции.

Гуманитарные акции

Во время урегулирования кризиса в Деръа ЦПВС держал на контроле гуманитарную ситуацию. В провинции регулярно проводились специальные акции.

«С целью оказания гуманитарной помощи населению, вынужденному покинуть свои дома и выйти из района Деръа аль-Балад, осуществлялись выдача продуктовых наборов и оказание медицинской помощи населению», — пояснил начальник отдела ЦПВС в Дамаске Алексей Савинов.

Подобные акции призваны сохранить стабильность в Сирии, которая сейчас находится на очередном этапе восстановления после войны.