Ростуризм исключил «Музенидис Трэвел» из единого федерального реестра туроператоров

Москва, 12 ноября. Туроператор «Музенидис Трэвел» был исключен Федеральным агентством по туризму из российского федерального реестра , об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Принятая мера позволит туристам обратиться в страховые компании и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. Ростуризм понимает, что это не решит сложившуюся проблему на греческой стороне, однако предпринимает меры по защите российских туристов.

«Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — подчеркнула Догузова.

Ведомство держит ситуацию с туроператором на особом контроле. Сообщается, что около 27 тысяч туристов из России заплатили Mouzenidis Travel почти 18 миллионов евро. Средства были выведены за рубеж, однако не дошли до отелей и авиакомпаний, резюмировала глава Ростуризма.

Ранее министерство туризма Ливана представило новый слоган для уже несколько лет находящейся в кризисе страны. Новый девиз можно перевести как «Я люблю тебя в твоем безумии». Он призван превратить в предмет гордости нестабильную жизнь в стране, страдающую от гиперинфляции, нехватки топлива и медикаментов, а также социальной напряженности.